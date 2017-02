Marcha-Mitin en Defensa de la Patria

Tapachula, Chiapas; 5 de Febrero.- “Representaciones de varios municipios que conformaron la Nueva Constituyente Ciudadana y Popular de la Costa, marcharon exigiendo “no a la contaminación de los ríos a causa de la explotación minera; no al gasolinazo de Peña Nieto; fuera el mal gobierno” y llamaron a formar una Nueva Constitución Política.

Asimismo, en el marco del aniversario de nuestra Constitución, la marcha recorrió las calles de la ciudad hasta el parque “Miguel Hidalgo” y en el cruce de la 6a. Avenida Norte y 3a. Calle Poniente, realizaron un mitin, donde los oradores hicieron un llamado al pueblo para defender la Patria que está siendo vendida por los neoliberales.

Israel Molina Santiago, precisó, “estamos en contra de la explotación minera, pedimos un alto a los gasolinazos y no estamos a favor de lo que dicen las autoridades, de que nos tenemos que unir para detener la embestida del presidente estadounidense Donald Trump”.

Asimismo indicó, “en la Declaratoria leída en el parque Bicentenario, está plasmada la necesidad de conformar una nueva Constitución, por eso igual hacemos un llamado al pueblo que participe para reencausar el desarrollo de nuestro México que ha sido saqueado en todo por los malos políticos y gobernantes.

“Hoy participan representaciones ciudadanas de Cintalapa, Arriaga, Tonalá, Pijijiapan, Escuintla, Acacoyagua, Tuzantán, Tapachula y simultáneamente a esta marcha, se están pronunciando en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Comalapa, Chicomuselo y en la capital de la República”.

Asimismo señalaron, “en la Nueva Constituyente participan compañeros del Movimiento Social por la Tierra (MST), OCEZ, MLN y otras organizaciones que convocaron y que no habían salido en manifestación, de hoy en adelante estarán en las calles en contra del Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar