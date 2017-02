Con Voluntad, Saldremos Adelante Para Seguir Impartiendo Justicia Real: R. Escandón

Tapachula, Chiapas; 06 de Febrero de 2017.- La colaboración es una fórmula infalible para alcanzar todos las metas, y la unión entre instituciones y sociedad hará que exista una mejoría en la impartición de justicia, porque en estos nuevos tiempos es indispensable caminar juntos y mantener el rumbo hacia el progreso, afirmó el magistrado presidente Rutilio Escandón Cadenas, en un encuentro que tuvo con todo el personal que conforma la delegación del Poder Judicial en la ciudad de Tapachula.

Dijo que entre todas y todos están haciendo un Tribunal más competitivo, eficaz y la población se está dando cuenta de estos resultados, porque hoy se están dando sentencias con perspectiva e igualdad de género, como nunca se difunde el respeto a los derechos humanos y se está aplicando la ley con sentido humano y social para lograr la justicia que merecen todas y todos.

“Cuando la gente acuda a nuestras oficinas, que la gente sienta el calor humano, los atendamos con educación, prontitud y dignidad, no importa si es o no responsable, queremos que el Tribunal se distinga por no discriminar a nadie”, comentó el Magistrado Presidente.

Agradeció el buen gesto del personal judicial de apoyarse unos a otros, para que con las medidas de austeridad aplicadas, nadie fuera perjudicado y todos mantuvieran su fuente de empleo y seguir trabajando por el bienestar de las y los chiapanecos, tomando en cuenta que las situaciones complicadas se toman con conciencia y sabiduría, y esto quedó expuesto en el Poder Judicial del Estado. Comunicado de Prensa