Asisten 10,125 Aficionados a Ver Perder a los Maleteros

Tapachula, Chiapas; 7 de Febrero.- Tres de tres, así ha sido la carta de presentación de Francisco Ramírez con Cafetaleros al caer esta noche de local ante Zacatepec, en su tercer derrota consecutiva al mando.

Con una alineación totalmente improvisada y con bajas por lesión de Dutra, Tiago y Jiménez, condicionando el once estelar, lo presentado esta noche fue realmente sorpresivo.

El encuentro comenzó con mejor dominio para el visitante, aprovechando que Morales y Rivera en media cancha no daban la estabilidad que requería el equipo.

Al 14′, los cañeros tuvieron la primera de peligro, Jesús Lara en un excelente desborde sobre su marcador, Memo Rojas, logró servir a Arturo Alvarado dejando ir una gran oportunidad.

Cafetaleros respondió con una escapada por banda de Rojas, centrando al corazón del área donde no alcanzó a llegar Oscar Sánchez.

Zacatepec comenzó a tener más llegadas de peligro sobre su rival, y eso se vio reflejado en el marcador, cuando al minuto 35′ en una mala salida de Liborio Sánchez, regaló su posición, dejando a merced a Omar Mendoza para fusilar y poner el marcador a su favor.

A cinco minutos del final de la primera mitad, el “Peri” Brambila y Adrián Marín hicieron una buena combinación, dejando a Marín en buena ocasión de gol, el cual el portero rival cometió falta sin que el árbitro central, Ángel Galicia, decretara la pena máxima.

En la segunda mitad, con un par de modificaciones Tanque y el refuerzo Patrick le dieron un cambio de imagen al equipo.

Al 06′ y 19′ los albiverdes tuvieron dos oportunidades claras, Marín y Tanque respectivamente no aprovecharon en aniquilar al veterano Navarrete.

Al 27′ y recién ingresado Martín Zúñiga, mandaba un disparo muy desviado del arco cañero.

Los minutos finales fueron de presión para el local, que buscó a toda costa evitar un nuevo descalabro, producto de la desesperación Hugo Rodríguez se iba expulsado a diez minutos del final luego de una dura entrada.

El árbitro central Galicia decretó el final del encuentro, dando por oficial la tercera derrota consecutiva de Ramírez en su mando, y la sexta del torneo enviándolos al fondo de la general con tan solo tres unidades de veintiún disputadas.

La guillotina está lista para el técnico cafetalero, que de sumar una derrota el fin de semana sería insostenible mantenerlo al frente del equipo.

EL ORBE/Nelson Bautista.