En Puerto Chiapas Arribaron Cinco Cruceros de Prestigiadas Líneas Navieras

*Durante el mes de enero

Tapachula, Chiapas.- Durante el mes de enero de este año arribaron a Puerto Chiapas un total de cinco cruceros de las más prestigiadas líneas navieras, generando una derrama económica de 6 millones 174 mil pesos.

En los cruceros como el Seabourn Odissey, MS Rotterdam, Norwegian Jewel, Azamara Quest, y MV Serenissima embarcación tipo crucero de bandera St. Vicent and The Granadines, vinieron a bordo un total de 7 mil 274 personas.

En su mayoría, dichos cruceros iniciaron su viaje en Fort Lauderdale, Florida, visitando varios puertos del Caribe, cruzando el Canal de Panamá, para continuar su paseo por diferentes puertos de Centroamérica y México, concluyendo su recorrido en San Diego, Los Ángeles o San Francisco, California.

En su visita a Puerto Chiapas, los turistas realizaron diferentes tours como el Mangrove Boat Ride & Bird Warching, en el cual se realiza la observación de aves a bordo de una lancha que recorre los manglares de la Laguna de Pozuelos, y Chiapas Through the Ages, en el que realizan un recorrido por la ciudad de Tapachula y la zona Arqueológica de Izapa, Izapa Ruins & Chocolate Discovery, visitando el sitio Arqueológico de Izapa.

De igual forma, visitaron el municipio de Tuxtla Chico donde observaron la elaboración del chocolate artesanal; además, realizaron recorridos por la ruta del Café y flores exóticas, y el Planetario del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach).

De esta forma, la Secretaría de Turismo continúa trabajando en coordinación con los tres niveles de Gobierno, en la promoción de los diversos destinos turísticos de la entidad. ICOSO