Sin Agua Vecinos de la Colonia “5 de Febrero”

*Llevan más de 20 días sin el Vital Líquido.

Tapachula Chiapas; 8 de Febrero.- Mas de 20 días sin agua es lo que llevan habitantes de la colonia 5 de Febrero.

Varios vecinos denunciaron que desde hace varios meses sufren la falta de agua, la cual llegaba solamente un par de horas y luego la cortaban, pero que tiene 20 días aproximadamente que definitivamente no llega el vital líquido.

Los quejosos agregaron que no es posible que a pocos metros de donde se localizan las oficinas centrales de COAPATAP, en la 31ª Poniente, no les llegue el agua entubada, pero el cobro mensual sí es puntual y sin descuentos.

Señalaron que ya han empezado a surgir más problemas, como es el caso de los malos olores de los drenajes; además familias que se dedican a la cría de animales de corral han sufrido grandes pérdidas, sumado a que no hay agua ni para bañarse, por lo que tienen que comprar agua a las pipas que aprovechan la situación, vendiéndoles a precios elevados, además de que suministran agua contaminada provocando diversas enfermedades.

Ante esta situación, exigieron a los responsables a que pongan más atención y dedicación a su trabajo y de manera inmediata les reinstalen el servicio.

Por otro lado vecinos de la 5ª. Sur desde la 18 Calle Oriente hasta llegar a la colonia Benito Juárez, señalan que lleva un mes que por las noches hay una gran fuga de agua, y pese a que han reportado el problema nadie los atiende. EL ORBE/Martha Guillén