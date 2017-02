Huixtlecos Solicitarán el Cese de Tesorero Municipal de Huixtla

* No paga a empleados pero sí a “aviadores”

* No acude a la presidencia y adeuda a proveedores

* A regidores les vale su ausencia

Huixtla, Chiapas; 9 de Febrero.- Ante la mala administración que está llevando a cabo el tesorero municipal, Natanael Reyes Velázquez, debido al incumplimiento del pago de quincenas a trabajadores del Ayuntamiento, a la deuda que sostiene con proveedores, ciudadanos iniciarán ante el Órgano de Fiscalización y la oficina de Servidores Públicos, denuncias formales en su contra.

Esto, tras conocerse que el Tesorero, de manera ilegal está pagando salarios a “aviadores” como son Agentes Rurales y líderes sociales que cobran al mes más de cuatro mil pesos, según se conoció por fuente cercana a la Presidencia Municipal.

Este pago viene afectar a la plantilla de empleados quienes no cobran su sueldo desde hace tres quincenas, pues según comentan los auxiliares del Tesorero, no hay dinero en caja.

Entre otros incumplimientos, se encuentra también el pago a proveedores, en especial a algunos medios de comunicación a quienes les adeuda entre diez, cuatro y tres meses; a proveedores que le surten insumos a la Presidencia, mientras que se destinan recursos innecesarios como el presunto pago de una casa que se renta sobre la Avenida Galeana, donde ahora despacha la Tesorería Municipal, contraviniendo lo que marca la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.

Por si fuera poco, la Ley del Burócrata, por la que se rige todo funcionario que trabaje en una dependencia pública, exige tres cumplimientos de horario, uno que puede ser matutino de 8 a 4 de la tarde, otro vespertino de 2 de la tarde en adelante y uno mixto, sin embargo, Natanael Reyes Velázquez no cumple con ninguno de los tres, lo que se convierte también en un delito al estar devengando un salario como Tesorero Municipal sin atender sus funciones dentro de palacio.

La certificación de su inasistencia ya se dio de manera oficial, denuncian los ciudadanos, documento que será también presentando ante las instancias superiores, aunque también se investiga otros cargos que desempeña el contador Reyes en Tuxtla Gutiérrez, en donde labora en su despacho contable.

Mientras tanto, los ciudadanos esperan que Regidores del actual Ayuntamiento atiendan esta problemática, pues, según la Ley Orgánica, les corresponde vigilar la buena administración de los recursos del pueblo, y esta obligación tampoco la cumplen los Regidores. Para ello tendrán que vencer el poder que mantiene sobre la administración la diputada local Judith Torres Vera, quien según la misma fuente de la Presidencia, señala que “recomendó”, a Natanael con el Edil debido a que ambos guardan amistad desde la CNOP tricolor en Tuxtla Gutiérrez.

Mientras tanto, ciudadanos que se han inconformado por el alto costo del pago predial, jamás encuentran al Tesorero para aclarar sus dudas porque no atienden a nadie.

Jamás en Huixtla se había tenido a un Tesorero con todas esas facilidades, y más cuando el funcionario no es huixtleco, rompiendo así con la promesa de campaña del edil Régulo Palomeque que siempre había dicho que “no permitiría que una persona de afuera se burle de mi pueblo”, sin embargo, el que Natanael Reyes Velázquez no se presente a trabajar en sus oficinas de palacio, no sólo es un delito, sino una burla para los huixtlecos, indicaron. EL ORBE/Luis Javier Ramos/Corresponsal