Jóvenes, Presa Fácil de Adicciones y Delincuencia por Falta de Valores

Tuxtla Chico, Chiapas; 9 de Febrero.- Es preocupante la pérdida de valores entre los jóvenes, por lo que se trabaja en el rescate de ese concepto, ya que existen alumnos a quienes también les hace falta cierta responsabilidad en sus actividades escolares, afirmó el director de la escuela preparatoria “Arnoldo Ruiz Armento”, turno matutino, de esta población, Jesús Amadeo Reyes Armento.

Precisó que por instrucciones de la Secretaría de Educación se trabaja muy de cerca en esa problemática, conjuntamente con el personal docente.

Desde luego que la educación es tripartita, padres de familia, alumnos y docentes, pero la problemática viene desde casa porque lamentablemente en muchos de los casos no está el papá, la mamá o ambos, y se quedan con el abuelito, con la tía o con algún familiar, provocando que no se haga responsable, y sin interés por estudiar.

Reyes Armento manifestó que esa situación es propicia para que sean víctimas de caer en adicciones o en la delincuencia, por lo que trabajan con instituciones de salud para capacitar a los alumnos.

Así también, dio a conocer que el operativo mochila lo han estado llevando a cabo y hace unos días recibieron la visita de funcionarios de la Procuraduría para planear otras acciones similares para detectar algunos focos rojos y rescatar a esos muchachos que han caído en ese problema.

El objetivo, dijo, no es expulsarlos, sino rescatarlos con capacitación, consejos y con seguimiento de cada caso, a fin de que tampoco pierdan sus estudios.

Rescatan Valores Cívicos con Apoyo del Ejército Mexicano.

Coordinadamente con el Ejército Mexicano y autoridades educativas, trabajan en el rescate de valores cívicos, sobre todo el amor a la patria y a los símbolos patrios, tomando en cuenta que este municipio se encuentra en la zona limítrofe con Guatemala. EL ORBE/Rodolfo Hernández González