Reportan Escasez de Agua en Colonia “El Vergel”

* Colonos Obligan al COAPATAP a Surtir con Pipas.

Tapachula, Chiapas; 10 de Febrero.- “Por la escasez de agua en la colonia El Vergel y que se debió a que al caer la bomba de agua del pozo, se quemó y como tiene garantía de un año, en reunión el secretario de Infraestructura, Jorge Peña Andrade, se comprometió a que a más tardar el próximo martes quedaba resuelto el problema y se surtía el vital líquido”.

Así se expresó Rodolfo Cruz Barrios, asesor del Movimiento de Unidad Popular de Izquierda (MUPI), quien añadió, “mientras tanto, durante estos días también se comprometió el funcionario a enviar pipas de agua para subsanar un poco las necesidades de los colonos”.

Remarcó, “estos servicios de surtido de agua en pipa quedó que se hará coordinado con el COAPATAP, ya que al momento se han visto afectados más de dos mil habitantes, y ya son varios días en que padecen de escasez, no es toda la colonia, ya que a la parte baja sí le llega poca agua”.

Asimismo dijo, “los representantes de la colonia fueron claros al advertir al secretario Peña Andrade, de que si para el martes no cumplía lo asentado en minuta, en los siguientes días se movilizarían todos los colonos hacia la Presidencia Municipal y no se moverán hasta que se cumplan acuerdos.

“Asimismo, se trató sobre un recorrido de verificación para que quede en optimas condiciones la obra en la colonia Viva México, una de las más grandes de Tapachula, y en donde ya se terminó de realizar el drenaje que tuvo un monto de 4 millones 435 mil pesos”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar