Exigen Agua Habitantes de Tuxtla Chico

*Tienen un mes sin el servicio y el Alcalde no da la Cara.

Tuxtla Chico, Chiapas; 12 de Febrero.- Tras haber cumplido más de un mes sin agua entubada, habitantes de la cabecera municipal obligaron al director del Sistema de Agua Potable Municipal (SAPAM), Javier Guzmán Flores, para que les diera la cara y los recibiera en su oficina.

Denunciaron que el alcalde Juan Carlos Orellana García tampoco les da la cara y como no llega a la Presidencia municipal no pueden ubicarlo, ya que atiende desde su oficina en su negocio denominado centro recreativo “Yolonam”, pero como se trata de una empresa privada no pueden ingresar al lugar y no se lo permiten los policías municipales.

Durante la reunión desarrollada en el parque central, los habitantes de los diversos barrios acordaron acudir a las oficinas de SAPAM y cuando ya llegaban al inmueble, el Director y Subdirector del organismo intentaron darse a la fuga, pero fueron copados y los obligaron entrar a las instalaciones para exigirles una explicación.

Guzmán Flores se concretó a decir que hay problemas en el sistema de captación, pero tampoco ofreció tiempos para buscar soluciones y a los usuarios les urge tener agua y el Ayuntamiento tampoco ofreció opciones.

SAPAM está bajo la normatividad del Consejo Municipal formado por ciudadanos de este lugar y que preside el empresario Carlos Carrasco, así como de la Junta de Gobierno que encabeza el edil Juan Carlos Orellana García, pero tiene seis meses que no convocan a ninguna reunión, por lo que están al margen de lo sucedido en dicha institución, sostuvieron. EL ORBE/Rodolfo Hernández González