Se Inconforman Colonos por Falta de Agua Potable

* En el Fraccionamiento “Los Encinos”

Tuxtla Chico, Chiapas; 12 de Febrero.- “Desde hace 4 días estamos sufriendo de la falta del suministro de agua al fraccionamiento Los Encinos, además se han dado actos de corrupción y robo de Directores del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (SEPAM), violación de acuerdos del secretario municipal, Álvaro Tavernier y actos autoritarios del presidente municipal, Juan Carlos Orellana”.

La declarante, Maribel Loarca Archila, representante de los habitantes del grupo independiente del fraccionamiento Los Encinos y en reunión con su directiva, precisó, “nuestra inconformidad es por carecer del suministro de agua y no resolverlo Javier Flores Guzmán, director del SAPAM”.

Precisó, “al no encontrar solución directo con Flores Guzmán, nos dirigimos con el presidente municipal, Orellana, y nos dijo que de acuerdo a sus planes y trabajo, no habrá agua hasta el próximo martes.

“Asimismo, al puntualizarle que no vaya a fallar en el acuerdo de enviarnos el vital líquido, contestó en tono grosero de que esa insistencia para él son amenazas y que demandemos a donde quisiéramos, incluso ante el Gobierno del Estado y que él está en lo dicho”.

Indicó, “seguido nos hace falta agua y es una situación que viene de hace un buen tiempo, por lo cual recalcamos que estamos molestos y exigimos solución lo más pronto posible, ya que el servicio lo venimos pagando puntual al SAPAM y eso nos da el derecho a que se nos surta el agua”.

La tesorera del grupo, Margarita Concepción Carrillo Martínez, dijo, “meses atrás se tenía un acuerdo de la cuota de pago del agua de 70 pesos y luego por una minoría e intromisión de Álvaro Tavernier, Secretario de la Presidencia Municipal, subieron esa cuota a 100 pesos”.

Añadió, “ese funcionario que ni siquiera debió meterse en aumentar la cuota porque no es miembro del SAPAM, que es a quien compete directo resolver problemas del agua, violó un acuerdo con nuestro Grupo Independiente y el beneficio al resto de habitantes”.

Recordó, “los del SAPAM y la Presidencia Municipal, ya nos han robado, por eso llamamos al trabajo honesto y que no nos falte el agua, ya que el ingeniero Leonardo López, anterior director del SAPAM, se llevó un millón 800 mil pesos de nuestras cuotas.

“Luego entró otro director del SAPAM, Walter Rosales, quien igual robó 600 mil pesos de las cuotas de los habitantes del fraccionamiento Encinos, entonces, por eso ha crecido nuestro malestar, y el presidente Orellana no lo quiere entender y poner orden”.

Señaló, “en reunión de hace 8 días con el alcalde Orellana, nos informó que el anterior director del SAPAM, Antonio Álvarez, lo corrió por la mala administración y la pérdida de dinero. Quieren seguir abusado y no se vale, por eso nuestra inconformidad contra SAPAM y la Presidencia.

“Esta directiva y los habitantes del fraccionamiento estamos en una situación desesperante por la falta de agua y los demás problemas que de ello han derivado en inconformidades, por eso hemos tomado el acuerdo de que si no hay solución, tomaremos medidas drásticas y entre ellas están las protestas públicas”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar