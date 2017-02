Colonos de “Los Ángeles” Buscan Escriturar sus Viviendas

Tapachula, Chiapas; 13 de Febrero.- Habitantes de la colonia “Los Ángeles” se reunieron en el despacho Jiménez & Asociados, para solicitar asesoría jurídica para la escrituración de sus viviendas, debido a la incertidumbre en el trámite.

Jorge Gamboa Medina, Presidente de la Colonia, expresó a este rotativo que desde hace 25 años que se fundó la colonia, todavía no ha sido escriturada, debido a que el poder notarial lo tiene el ciudadano Artemio López Pérez, quien en el año 1996 lotificó un predio denominado “San Diego”, el cual hoy lleva el nombre de “Los Ángeles” y vendió a los interesados.

Desde la fecha han pasado varios representante de su colonia pero nadie le había pedido al señor Artemio escriturarlo, sino hasta el año 2013, cuando lo embargaron y realizaron un juicio mercantil, fue que se dieron cuenta que no había ni siquiera un plano de la colonia porque no estaba registrada ante el Ayuntamiento.

Los representantes de la colonia acudieron al Registro Público de la Propiedad y se percataron que sólo existe una escritura global el cual correspondía a un pago predial, pero el señor Artemio no lo realizó, por los que se fueron acumulando por todos estos años hasta llegar a acumularse más de un millón de pesos, actualmente.

La mesa directiva de la colonia acudió al Ayuntamiento de Tapachula para pedir el apoyo, y es a través de un programa público que piensan escriturar sus lotes, pero les dijeron que mientras no paguen el impuesto no podían empezar dicho trámite.

Ante tal situación, los colonos pidieron al señor Artemio hacerse responsable, pero les contestó que él no ponía ni un peso, es por ello que los habitantes del lugar acudieron a pedir asesoría jurídica con el abogado Luis Jiménez López.

Al cuestionar al representante jurídico sobre la situación, éste dijo que López Pérez omitió los requisitos que exige el reglamento de Tapachula para poder lotificar, y hoy son esas las consecuencias.

Son seis abogados con los que cuenta el despacho, aseguró, quienes trabajarán de inmediato para resolver la situación, hasta el momento se han asesorado con prestigiados Notarios quienes les han explicado la situación y por ello acudieron con el titular del Departamento de Tenencia de la Tierra del Ayuntamiento, quien está en la mejor disposición de resolver el conflicto.

“Cumpliremos con los requisitos y veremos el camino más rápido para solucionar el problema, y desde este espacio hago un llamado a los tres niveles de Gobierno para voltear a ver a esta colonia y puedan caminar en ella para que palpen las necesidades de los habitantes”, afirmó su defensor. EL ORBE/Miguel Á. Laparra Cueto.