Soyeros Logran Pago de Incentivos

*Corresponden al 2015. De 1,500 les darán 700 pesos por hectárea.

Tapachula, Chiapas; 13 de Febrero.- Tras una movilización llevada a nivel nacional, productores de soya de la región lograron que el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), les pague un incentivo que les adeudan desde el 2015.

En entrevista, el presidente del Comité Estatal Sistema Producto Oleaginosa del Estado de Chiapas, César Ozuna Estudillo, calificó de histórico el objetivo logrado, toda vez que se trataba de un programa que para el 2016 ya no venía.

Afortunadamente, tras la movilización en la que participaron no sólo productores chiapanecos, sino de otras entidades del norte del país, lograron que el programa continúe y ayer lunes se abrió la ventanilla en las oficinas de Sagarpa para incluir lo correspondiente a 2016 y se cerrará el 31 de marzo.

Convocó a sus compañeros a cubrir los requisitos del Padrón Único de Beneficiarios de la Sagarpa, porque como el adeudo del 2015 se los pagarán con recursos del 2017, deberán presentarse a las oficinas de la dependencia federal para que les tomen una fotografía, graben su voz y su huella.

Ozuna Estudillo lamentó que las autoridades no les dejaron otra opción que tomar acciones drásticas, toda vez que ese recurso que les pagarán les será de gran ayuda, a pesar que no se logró al ciento por ciento, porque de 1500 ahora les darán 700 pesos por tonelada, que son un adeudo a 600 de un total de 800 productores, que hacen un total de 25 millones de pesos.

En rueda de prensa a la que también acudieron Jesús Argüello Ruiz del ejido Buenos Aires, y Silvano Reyes Espinosa, comisariado del ejido Buenos Aires, municipio de Mazatán, reconocieron la labor de gestoría del diputado Julián Nazar, toda vez que ello permitió que el Gobierno Federal autorizara el pago de los recursos. EL ORBE/Rodolfo Hernández González