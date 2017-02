Comercios Saqueados, sin Ningún Apoyo

Tapachula, Chiapas, 15 de febrero.- A pesar de que ya abrieron las puertas de los negocios que fueron saqueados a principios de este año en esta ciudad, lo cierto es que los propietarios lo han hecho por el deseo de seguir adelante, no porque hayan recibido algún apoyo, informó Carlos Murillo Pérez.

El también presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Tapachula, fue claro al decir que sólo recibieron 750 mil pesos, cuando hubo negocios que sus pérdidas en destrozos y robo superó el millón de pesos, de acuerdo a lo manifestado por sus propietarios como fueron los casos de bisutería “Cultura del Rock” y boutique “Lissara”.

Dijo que se reunieron en su momento con el secretario de Economía Ovidio Cortazar Ramos, para ver qué incentivo podrían recibir de parte del gobierno estatal, pero que hasta la fecha, todo ha quedado en puras promesas porque no han recibido nada.

Destacó el representante de los comerciantes que los daños a comercios no se remiten sólo a lo ocurrido los días 5 y 6 de enero de este año, sino que las pérdidas abarcan todo el año 2016, cuando se vieron afectados por las manifestaciones del magisterio, especialmente el 15 de septiembre. EL ORBE/Rodolfo Hernández González