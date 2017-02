Drenaje al Aire Libre Provoca Contaminación

*Enfermos habitantes de la colonia Granjas La Joya.

Tapachula, Chiapas; 16 de Febrero.- Grave contaminación ambiental y enfermedades provocan las aguas negras que los habitantes de la colonia irregular “Esperanza 2000” arrojan a la vía pública, denunció Antonia Pérez Martínez de colonia Granjas la Joya.

Esta problemática la tienen desde hace tres años y ninguna autoridad se ha preocupado porque se solucione la contaminación que provoca enfermedades en la piel, salmonelosis y hasta en vías respiratorias, porque el aire levanta el polvo contaminado.

Han hablado con la presidenta de la colonia “Esperanza 2000”, Priscila Eva Gómez Morales, a quien no le interesa hallar una solución, afirmó, además son una colonia irregular, mientras que los agraviados sí son propietarios.

También se ven afectadas las mujeres embarazadas, bebés, niños y hasta personas de la tercera edad, toda vez que al medio día no soportan los malos olores, toda vez que el agua sucia les llega desde la Calle Retorno, manzana 7, inundando a su vez otras colonias ubicadas más al suroriente de la ciudad.

En la temporada de lluvias la inundación con agua es sucia es peor, ya que se han incrementado las enfermedades gastrointestinales y las autoridades municipales permanecen ciegas, sordas y mudas.

Directamente son diez personas las afectadas e hizo un llamado al Presidente Municipal y al Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (Coapatap) para que se atienda la contaminación, pues también se han contaminado los pozos artesianos.

Los afectados han construido muros para que al agua sucia no entre a su propiedad, pero los de “Esperanza 2000” llegan a destapar, sin importarles que provoquen daños en la salud de otras familias. EL ORBE/Rodolfo Hernández González