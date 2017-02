Por Conflictos Sindicales Cierran Escuela en Mazatán

Comisariado ejidal de Buenos Aires, Silvano Arroyo Espinosa.

*Padres de familia exigen a las autoridades educativas poner orden.

Mazatán, Chiapas; 16 de Febrero.- Por conflictos sindicales y laborales, la escuela primaria vespertina “Narciso Mendoza”, no labora desde hace dos semanas, en agravio de los educandos, denunciaron padres de familia.

Anunciaron que para el día lunes abrirán las instalaciones para que los maestros que se mantienen al margen de este conflicto político sindical, se presenten a laborar y buscarán la manera de correr a los profesores conflictivos, y denunciaron que el supervisor escolar, Manuel de Jesús Rincón Cruz, los solapa.

Durante una junta desarrollada afuera del plantel educativo ubicado en el ejido Buenos Aires, el profesor de 3er. grado, Alberto Muñoz Nolasco, dio a conocer que desde el 7 de febrero, el director Rufino Flores Nava, según por facultades que a él le confieren, decidió suspender las clases por una situación interna magisterial.

Es decir, explicó, acuerpado por el resto de los docentes, decidieron expulsar a la maestra de 5º Grado, Yolanda Conde Ybarra, del sindicato, pero de manera arbitraria ahora pretenden correrla del Centro de Trabajo. Primero le pusieron candado al salón donde imparte sus clases y posteriormente se les hizo fácil cerrar el portón y suspender las clases.

No existe ningún documento oficial, a excepción de una notificación sindical para que se presente a la Supervisión Escolar, para que recoja su orden de comisión porque han determinado sacarla de su centro de trabajo, sin que existan motivos legales.

La tarde de este jueves los padres de familia sostuvieron una reunión en donde le brindaron su respaldo a la maestra, así como al profesor Muñoz Nolasco a quien también el Director y los cinco docentes que lo respaldan, pretenden expulsarlo por el simple hecho de exigir el respeto a los derechos de la profesora.

Desde que cerraron la escuela tampoco se han presentado a dar la cara e informar a los padres de familia de lo que ocurre, y pidió a las autoridades educativas y al Gobierno Estatal se tomen cartas en el asunto que tiene tintes políticos, por lo que también ya presentaron un documento al director general del nivel de primarias, Ángel Morales Santiago, quien ya tiene conocimiento de las irregularidades.

Comisariado Ejidal Respalda a los Docentes.

Por su parte, el comisariado ejidal, Silvano Arroyo Espinosa, dijo que la comunidad y algunos docentes pidieron su intervención, para que se haga el llamado a las autoridades estatales para que el día lunes sin excusa ni pretexto se reinicien las clases.

Calificó de inverosímil que sin decir ‘agua va’, el Director haya abandonado el plantel educativo y suspendido las clases, en agravio de la comunidad estudiantil y que la Secretaría de Educación también tome cartas en el asunto.

Arroyo Espinosa explicó que hablará con el supervisor de la zona escolar para que se dé una solución al problema sindical y que además se respete la decisión de la comunidad de que no sean expulsados los profesores Alberto Muñoz Nolasco y Yolanda Conde Ybarra, quienes han mostrado responsabilidad en su trabajo frente a grupo. EL ORBE/Rodolfo Hernández González