Urgen Acciones Reales Contra las Pandillas

Tapachula, Chiapas; 16 de Febrero.- Porque las autoridades policiacas refuercen acciones, principalmente en las colonias de la periferia, para el combate de las pandillas como la Mara Salvatrucha y Barrio 13, se pronunció Jorge Gutiérrez Franco, presidente del Comité de Consulta y Participación Ciudadana en Materia Pública y Prevención del Delito.

A pregunta de que esas células delincuenciales han reiniciado operaciones delictivas y dejado ya varios muertos, aseguró que aunque las policías están cumpliendo con sus funciones, hacen falta mayores recursos y coordinación para establecer vigilancia en las más de 600 colonias, entre regulares e irregulares, que existen en esta ciudad.

En entrevista, precisó que la sociedad no se debe dejar intimidar y los exhortó a coadyuvar con las autoridades, para no permitir lo sucedido hace más de diez años, cuando causaron muchos problemas tanto en los centros educativos como en los actos cívicos, entre ellos un desfile del 16 de septiembre, lo orilló a las autoridades que los siguientes se suspendieran para evitar disturbios.

Reiteró su llamado a las autoridades de los tres niveles de Gobierno para que haya coordinación en la vigilancia de las colonias donde están resurgiendo los integrantes de la Barrio 13 y los maras salvatrucha, los cuales se enfrentan entre ellos, pero también afectan al ciudadano común que es ajeno a esas bandas delictivas.

Será imposible su erradicación, pero con toda la fuerza de la justicia deberá de reducirse a su máxima expresión porque en esta región no deben tener cabida, “están resurgiendo, por lo que estamos en el momento de controlarlos y evitar que se llegue a los extremos como sucedió hace diez años”, añadió.

En El Salvador, Guatemala y Honduras hay muchos problemas entre esos con grupos de bandas y están viniendo hacia esta región aprovechando que esta es una frontera abierta, en la que no hay controles estrictos y aunque hay quienes vienen en busca de mejorar sus condiciones de vida, hay quienes vienen a delinquir, entre ellos los maras y barrio.

Las constantes alzas a la canasta básica, el combustible, el desempleo, entre otros, también son factor para que muchos caigan en la delincuencia, lamentó, y reiteró su llamado a las autoridades para que actúen, sobre todo tomando en cuenta que desafortunadamente lo malo es lo que se imita.

Cualquier colonia puede ser un foco rojo, por lo que las autoridades deben investigar y entrevistarse con los representantes de los Comités de Seguridad que funcionan en esas comunidades, pues son ellos los que conocen más de cerca la problemática que prevalece en cuanto a la inseguridad. EL ORBE/Rodolfo Hernández González