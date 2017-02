Alistan Visita de Guatemaltecos a la Feria Mesoamericana

* Destaca Secretario de la Frontera Sur, Adolfo Zamora Cruz.

Tapachula, Chiapas; 17 de Febrero.- “En reunión de trabajo se dio buena respuesta de las dependencias que puedan coadyuvar en una buena atención a los hermanos de Centroamérica que nos visitarán durante la 55 Feria Internacional Mesoamericana”, expresó Adolfo Zamora Cruz, Secretario para el Desarrollo de la Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional del Gobierno del Estado.

Ante la asistencia del Cónsules de Guatemala Héctor Ramiro Sipac, y de México, Mauricio Ituarte, directivos de la Feria, cámaras empresariales, representaciones del INM, Aduanas, Economía, mandos policiacos y autoridades de los 3 órdenes de Gobierno, luego de darles la bienvenida, dijo, “contamos con el respaldo del gobernador Manuel Velasco Coello, con el fin de que nuestra Feria sea exitosa”.

Enfatizó, “esta Feria nos interesa a todos y sobre todo se tocó la situación de la frontera, porque siempre se ha tenido un llamado de la ciudadanía de que no se le da la atención debida al turista centroamericano y por la petición a las instancias federales se tuvo una buena respuesta”.

Puntualizó, “es importante ver la atención no solo de nuestro lado, sino del de Guatemala, porque es una situación de cultura y aquí se afinaron detallitos como el de que se bajan del lado de Guatemala para hacer cambio de quetzal a peso y por eso se hacen grandes filas de vehículos y eso lo iremos afinando poco a poco.

“Para fortalecer el comercio y la industria estamos implementando reuniones con las diferentes cámaras de Guatemala como la CAVIMEX, con la cual tenemos acercamientos seguidos y a la vez con las cámaras de aquí, como CANACINTRA y CANACO”.

Asimismo, el Secretario Zamora Cruz, subrayó, “tenemos confianza de que con la situación que estamos viendo con la cuestión de nuestro vecino país del norte, esto va a tener mucha importancia en la económico, social y cultural”.

Antonio D´amiano Gregonis, presidente del Patronato de la Feria, dijo, “vemos con buenos ojos esta convocatoria a las autoridades locales, estatales, nacionales e internacionales para coordinarnos a que se otorguen todas las facilidades a los visitantes de Guatemala y el precio de entrada será el mismo del año pasado, y hacemos estudios para mejorarlo.

“Entre otros puntos atendiendo el tema de la inseguridad, ya hicimos 2 giras de promoción de la Feria en Guatemala, hemos estado en contacto con autoridades de las distintas municipalidades de ese país y medios de comunicación con el fin de transmitir que Tapachula está tranquila, en paz y recibe a nuestros visitantes con los brazos abiertos”.

Indicó, “aunque no hay muchos recursos, con el apoyo del gobernador Velasco Coello se hacen importantes remodelaciones, la entrada principal será por Los Cerritos y la vehicular por el Libramiento, se están generando más de mil empleos, hay gentes trabajando en área de juegos, restaurantes, el masivo, palenque y otros”.

Francisco Marín, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de la Frontera Sur, dijo, “la Delegación del INM, informó que hay una afluencia diaria de más de 4 mil visitantes por nuestra frontera y se espera que aumente durante la Feria. Somos los más interesados de que así sea y que haya menos problemas porque es la derrama económica más importante de la región”.

Asimismo indicó, “agradecemos con todo el apoyo que nos presta el Secretario Zamora Cruz, al estar solicitando alargar el TVR de 72 horas a que sea por los menos a 15 días, porque muchos de los que nos visitan de Guatemala, necesitan más días para quedarse en hoteles como durante la Semana Santa, independiente de ir a otros partes del Estado”.

Por la delegación del INM, Matilde Ramos, se comprometió a ver la manera de que durante la Feria, ampliar el horario del viernes y sábado, de 10 a las 22 horas y el domingo no, porque por experiencia de otros años hay poca afluencia de visitantes guatemaltecos por las fronteras. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar