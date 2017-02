Con Acuerdos se Terminarán Conflictos Añejos en el Sector Transporte

Tapachula, Chiapas; 17 de Febrero.- Con la finalidad de acabar con los conflictos que prevalecen en sector transporte, fueron convocados todos los actores a proponer y encontrar soluciones.

En rueda de prensa, el presidente de la Alianza del Autotransporte del Estado de Chiapas, Mario Bustamante Grajales, también la Secretaría del Transporte en Chiapas debe participar para conocer sus inquietudes y se atiendan los tres o cuatro asuntos que más les aquejan.

El dirigente lamentó que caiga en fines partidistas, como ocurrió recientemente cuando el secretario Mario Carlos Culebro se reunió en esta ciudad con un solo sector, acompañado de la diputada local priista María de Jesús Olvera, así como otros personajes estrechamente ligados a un partido político, provocando problemas entre los participantes.

Durante su gira de trabajo por la región con las diversas organizaciones, busca dialogar sobre la problemática y ayudar en el mejoramiento del servicio que se presta a la población.

Reconoció que el Gobernador, en aras de fortalecer al sector y petición de los transportistas, pidió se legisle para la creación de la Comisión Técnica Consultiva del Autotransporte, donde participen todos los actores y revisar cómo opera el transporte en la región y la entidad.

En la actual administración fueron detenidos 5,800 expedientes que iban a ser concesionados y que no se sabía a donde iban a parar, dijo que no se oponen, pero se concesione donde se necesita y a quienes les corresponde y no se favorezca a quienes den dinero, como se estilaba en anteriores Gobiernos. EL ORBE/Rodolfo Hernández González