Combate de la Broca Mejorará Producción de Café

Tapachula, Chiapas; 19 de Febrero.- Con la aplicación de productos orgánicos combaten la broca del grano y el barrenador del tallo del café en el ejido Mexiquito.

El ejidatario Miguel Ángel Mérida González, precisó que cuentan con el respaldo del organismo no gubernamental HEIFER Internacional México, tanto con la asesoría de sus técnicos como el financiamiento.

Ha sido fundamental el control de las plagas del café robusta, dijo, toda vez que les venían provocando baja en la producción, por lo que hizo un llamado a los tres niveles de Gobierno para que les proporcionen los insumos tanto para quienes ya lo aplican como para ampliar a más productores.

De haber la voluntad del Gobierno, mejorará la producción, toda vez que para la compra de los insumos como alcohol etílico, alcohol metílico y esencia de clavo, carecen de los recursos económicos.

Por cada trampa hecha con una botella PET y un gotero, se aplica un centímetro de alcohol etílico, un centímetro de alcohol metílico por 25 mililitros de esencia de clavo, cuya práctica la empezaron a implementar a partir de julio de 2016 a través de la Escuela de Campo.

En entrevista en la comunidad ubicada en la zona alta de este municipio, precisó que no solo requieren la entrega de fertilizantes que la mayoría de las veces se los dan fuera de tiempo, sino que tampoco es adecuado para su producto.

Mérida González reiteró su llamado al Gobierno para implementar recursos y acciones para la captura de la broca del fruto y el barrenador del tallo, e hizo un reconocimiento a la fundación Heifer por la renovación de cafetales a través de Promesa Café, con hortalizas y aves de traspatio.

Por su parte, el técnico de la Fundación HEIFER Internacional, Fernando Miguel Aguilar Domínguez, destacó que atienden comunidades de la región Soconusco, principalmente en la zona alta cafetalera, favoreciendo con apoyos en material y asistencia técnica a familias de escasos recursos económicos, en las áreas de café y seguridad alimentaria.

Han tenido buenos resultados con la captura de estos organismos, en el marco de los objetivos de abatir la pobreza y mejorar la productividad para que los campesinos puedan hacer frente a situaciones críticas, toda vez que cuando hay cosecha cuentan con recursos, pero a partir de marzo a abril se quedan desprotegidos económicamente y no pueden realizar labores de cultivo que garanticen una buena producción y control de plagas, comentó.

La Plaga Habita en el Grano del Café.

De acuerdo con su ciclo biológico y al clima local, los insectos subsisten durante el periodo intercosecha en los frutos secos que están en las plantas o en los que están en el suelo. Cuando empieza el periodo de lluvias, la hembra sale y vuela (el macho no tiene capacidad de volar).

En la broca del fruto en la relación macho y hembra, por cada macho hay diez hembras, mientras que en el barrenador del tallo, la relación es veinte hembras por cada macho. Ambas se reproducen en una forma exponencial y la captura a través del trampeo ha demostrado que se logra abatir la población y se bajan los daños, manteniendo la calidad del producto. EL ORBE/Rodolfo Hernández González