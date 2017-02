Continúa Escasez de Agua en Tuxtla Chico

* Por Falta de Mantenimiento en Canal de Abasto.

Tuxtla Chico, Chiapas; 19 de Febrero.- Habitantes calificaron de irresponsable al alcalde Juan Carlos Orellana García por desatender el suministro del agua entubada a los hogares, y lo responsabilizaron de lo que les suceda en su salud por la falta del vital líquido.

Como resultado de esta problemática, los tuxtlachiquenses se organizaron y acordaron ir a verificar el canal y el lugar de la captación del agua que les envían a sus hogares, donde se percataron que todo se ha originado por la falta de desazolve y mantenimiento.

Coincidieron que otra causa es la omisión, irresponsabilidad y falta de atención de la autoridad municipal que preside Orellana García, el Consejo Consultivo del Sistema de Agua Municipal (SAPAM) y la Junta de Gobierno.

Durante una nueva reunión desarrollada la tarde del sábado, los pobladores de los barrios de la cabecera municipal, lamentaron que a pesar de ser los representantes del pueblo, el Síndico y los Regidores no han salido en defensa de los ciudadanos y prefieren estar del lado del Alcalde.

El canal de riego que provee del vital líquido a la población se encuentra azolvado con lodo y arena, lleno de monte, provocando que el agua no circule, situación que tampoco ha sido atendida por el Ayuntamiento a pesar de conocer la problemática.

SAPAM le Echa la Culpa a los Morosos.

Por la falta de agua, el director del SAPAM, Javier Flores Guzmán, se lava las manos al decir que muchos usuarios no pagan por el servicio y por ello no tienen recursos para atender la problemática.

Presuntamente, de poco más de tres mil usuarios, más del cincuenta por ciento no paga los servicios del agua, por lo que los inconformes le solicitaron las listas de deudores o padrón de usuarios, para apoyarlo en pedirle a los morosos que se pongan al día.

En un documento firmado por todos los representantes de los barrios de la cabecera municipal, hacen propuestas de solución al problema del agua, entre ellos, que se dialogue con autoridades del Distrito de Riego para tratar de llegar a un buen arreglo acerca de una captación construida en Cacahoatán y se cambie al Consejo Consultivo del SAPAM, y el nuevo sea nombrado conforme a los estatutos que marca la Ley de Aguas en el Estado de Chiapas. EL ORBE/Rodolfo Hernández González