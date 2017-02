Empresario Denunció a Banamex por Fraude

*Carlos Murillo Afirma Hicieron Varios Retiros sin Autorización.

Tapachula, Chiapas; 21 de Febrero.- El Banco Nacional de México, S. A., integrante del Grupo Financiero Banamex, fue denunciado en la Procuraduría de Justicia del Estado por el delito de fraude y lo que le resulte, cometido en agravio de la empresa Distribuidora de Bombas, Motores y Control del Sureste, S. A. de C. V., que tiene su domicilio en la Central Sur número 67, en esta ciudad.

De acuerdo con el propietario de la empresa afectada, Carlos Murillo Pérez, con copia de la demanda, dio a conocer que dentro en la misma querella también se acusa por los mismos delitos a “Jorghe Antonio”, a Juan Carlos Márquez García y a quien o quienes resulten responsables.

Destacó que el 25 de septiembre del año pasado descubrieron que hubo en el mismo día cinco retiros de la cuenta que tienen en Banamex de esta ciudad, y habían sido transferidos a cuentas y clientes que no conocen.

Uno de ellos con orden de pago a favor de “Jorghe Antonio”, con cuenta en el banco Scotiabank Inverlat, por la cantidad de 24,321 pesos, y cuatro retiros más en la modalidad de pago a terceros en favor de Juan Carlos Márquez García, con cuenta en el mismo banco de Banamex, por la cantidad total de 53 mil pesos.

Su empresa jamás hizo esos retiros, añadió, por lo que de inmediato se le hizo el reclamo a Banamex, pero resulta que este banco contestó días después que la clabe bancaria y contraseñas no las manejan ellos, sino los propios cuentahabientes, “es decir, con simpleza se lavó las manos”.

Como Banamex no quiso responder como tampoco realizar una investigación sobre quiénes en verdad realizaron esos retiros, fue que el propietario de la citada empresa afectada, a través de la apoderada legal, Charito Lázaro Sánchez, decidió poner su demanda ante la Procuraduría de Justicia del Estado por el delito de fraude y lo que resulte, trámite hecho en la Fiscalía del Ministerio Público Investigador a cargo de Eunice Octaví Hernández Trigueros.

El también presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), señaló, “no es posible que sucedan estas cosas, pues se lleva el dinero al banco para que lo cuiden, para que lo resguarden, para que esté seguro, y resulta que en Banamex hacen todo lo contrario, y lo peor es que no responden de nada”. EL ORBE/Rodolfo Hernández González