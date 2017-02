Delitos Cibernéticos y Evasión al Fisco

*Aumentan en la Región.

Tapachula, Chiapas; 22 de enero.- En lo que va del año, tres de cada 10 mexicanos está siendo víctima de la delincuencia cibernética con pérdidas económicas que pudieran superar varios millones de dólares, sostuvo el vicepresidente de la Región Centro, Itsmo-Peninsular del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), Alberto Z. Díaz.

Precisó que el mayor número de delitos los encabezan el robo de identidad, la clonación de las tarjetas bancarias y las transferencias de recursos, cuyos mecanismos están siendo utilizados para el saqueo de cuentas de usuarios y de empresas mediante el uso de la tecnología del internet.

Acompañado de la presidente del Colegio de Contadores de Chiapas, Mónica Solórzano Ruiz, dijo que en Chiapas -hasta el año pasado- esos delitos eran casos aislados, pero que ahora ya es el 10 por ciento de los usuarios de las tarjetas y cuentas bancarias.

En la mayoría de las veces, el infortunado no se da cuenta de todo ello hasta que solicita un crédito hipotecario o le llegan los requerimientos de pago, cuando en realidad nunca hizo los préstamos.

Pidió a la población en general a extremar sus precauciones e incluso cuidar muy de cerca a quienes les entregan sus tarjetas, ya que han sorprendido a personal de tiendas departa mentales copiando los números de ambas partes del plástico, para con ello hacer compras por internet.

NO NOS HA CAIDO EL VEINTE DE LA ZEE

El especialista fiscal consideró que la creación de la Zona Económica Especial (ZEE) de Puerto Chiapas será, sin duda alguna, el principal detonante para el desarrollo regional.

Sin embargo, dijo, todavía hace falta una mayor promoción sobre sus reglas de operación y beneficios fiscales que se darán a las empresas que se instalen en su área de influencia.

Así también, que las escuelas, prestadores de servicio e incluso las autoridades, no se están preparando para atender las grandes necesidades de mano de obra, recursos humanos, materia prima y otros que requerirá la ZEE, desde el primer momento en que coloquen la primera piedra, “porque todavía no nos ha caído el veinte”.

Opinó que las empresas que vengan a instalarse ahí, no perderán ni un solo momento y si no tienen en la región lo que requieren para su edificación y operatividad, lo traerán de otras partes. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello