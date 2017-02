Invadieron los Terrenos de la “Prepa 4” por Estar Abandonados

Y que no tienen para pagar altas rentas.

Tapachula, Chiapas, 22 de febrero.- “El predio que dicen los directivos de la Escuela Preparatoria Número 4 que es propiedad de la institución educativa, estaba convertido en un foco de inseguridad y guarida de bandidos”, afirmó el representante de las familias que desde el lunes lo tienen en posesión, Manuel Morales López.

Precisó que son personas de escasos recursos económicos que en su mayoría habitan en la colonia “5 de Febrero” y que ante la crisis ya no pueden seguir pagando rentas que van desde mil a mil quinientos pesos.

El predio siempre ha estado abandonado, lleno de maleza, ha sido tomado como basurero clandestino y los directivos de la citada escuela nunca se han preocupado por mantenerlo limpio y ahora dicen que es de la institución, “por lo que los hemos exhortado a que presenten la escritura y si es así, nos retiramos”.

Entrevistado en el predio que se ubica al Norponiente de la ciudad, señaló que tampoco han derribado árboles y ayer miércoles llegó personal de Ecología que verificó que no hay tala, que sólo buscan un pedazo de tierra para poder fincar su vivienda.

Morales Pérez indicó que esa zona es de mucha inseguridad y hace unos días un alumno de la preparatoria se opuso a entregar su celular y lo lesionaron con un picahielo.

Reiteró su llamado de que no son un grupo violento y que no han amenazado a nadie y que acordaron tomar el predio porque está abandonado y no tiene ninguna utilidad. EL ORBE/Rodolfo Hernández González