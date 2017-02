Biocombustible una Opción Ante Incremento de la Gasolina: Investigador UNACH

Tapachula, Chiapas; 23 de Febrero.- Ante la inestabilidad del precio de la gasolina y el diesel, el biocombustible generado a partir de la Jatropha Curcas, es una opción para solventar las necesidades diarias, afirmó el profesor del Instituto de Biociencias de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), Isidro Ovando Medina.

Como universitarios están interesados en seguir de cerca la situación nacional e internacional económica, dijo, sobre todo porque han visto que los precios de los combustibles fósiles se ven incrementados, lo cual daña la economía de la población y como investigadores de las ciencias biológicas buscan poner su granito de arena para contribuir a dar alternativas de solución.

A corto plazo, señaló, no se vislumbra un cambio en la política económica del país y entonces los biocombustibles son una buena alternativa, toda vez que pueden ser producidos a escala local. En comunidades alejadas de los centros urbanos pueden cultivarse las plantas de piñón, obtener las semillas y con máquinas rústicas pueden extraer el aceite y convertirlo en combustible.

Hay casos, explicó, que se está generando electricidad a partir del aceite de piñón, entonces ante la crisis económica los biocombustibles pueden ser una opción real y barata para obtener productos energéticos, con un costo promedio de ocho pesos el litro, que además va a generar empleos y a proteger el ambiente.

En la última década esa planta ha sido redescubierta para la obtención de aceite de alta calidad, para biocombustible, entre ellos el biodiesel y la bioturbosina para los aviones, explicó.

Ovando Medina manifestó que se trata de un combustible limpio, amigable con el medio ambiente, toda vez que es renovable, no contiene plomo ni metales pesados y la cantidad de gases de nitrógeno que pueden irse a la atmosfera es relativamente bajo; sí contamina, pero mucho menos que el combustible fósil.

Obtienen Alimento Para Animales.

El investigador detalló que ya editaron el libro El Piñón, un recurso de usos múltiples, toda vez que no solo sirve para biocombustible, sino también para otros productos energéticos. De la pulpa del fruto se pueden hacer peles que sirven como leña, también genera energía, la planta misma da muchas ramas que se pueden utilizar como leña.

Una vez que se extrae el aceite de la semilla, queda un residuo que se llama la pasta residual, que si bien es tóxica, con un proceso que desarrollaron en la UNACH, se convierte en alimento para animales y evalúan un producto nuevo para alimento de peces.

También es Medicinal Para el Cáncer.

Esta planta también es conocida como medicinal, por lo que han investigado acerca de sus propiedades y en efecto, descubrieron que contiene sustancias con efectos sobre algunos tipos de cáncer, por lo que si se convierte en una realidad, será una opción de quimioterapia natural que sea menos agresiva con las células sanas del cuerpo humano, lo cual requiere de más investigación. EL ORBE/Rodolfo Hernández González