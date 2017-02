Habitantes de Talquián aún Esperan Construcción de Viviendas

*Son damnificados del sismo del 7 de julio de 2014.

Unión Juárez; 23 de Febrero.- Decenas de habitantes de la comunidad Talquián, de este municipio, informaron que son damnificados del sismo del 7 de julio de 2014 y aún no han sido atendidos en la reconstrucción de sus viviendas.

El representante del Comité de Reconstrucción, Oscar Miguel Mejía, precisó que siguen en la espera de ser atendidos, a pesar que con toda oportunidad las autoridades se comprometieron a apoyarlos, pero todo ha sido promesas y los recursos no han llegado.

Nada más han sido atendidos los daños parciales, pero los totales que son 56, y las reubicaciones, no han sido atendidas, por lo que hizo un llamado a las autoridades de los tres órdenes de Gobierno para que les den solución, porque se han firmado diversas minutas pero no han sido resueltas, dijo.

Varias familias que resultaron completamente afectadas en sus viviendas, señaló, funcionarios mandaron a que las derribaran para evitar mayores riesgos, pero hoy viven a la intemperie.

“Aquí tenemos las evidencias de las personas de las casas que fueron derribadas para evitar que las réplicas las terminaran de derrumbar, pero tampoco se las han construido”, dijo Miguel Mejía.

La situación de esas familias es preocupante porque soportan las inclemencias del tiempo y ante la próxima temporada de lluvias sufren, porque ya no pueden seguir pagando renta y tampoco vivir con familiares.

En tanto Margot Ortiz Bartolón, manifestó que les dijeron que les iban a llegar a construir su casa, pero nunca llegó la ayuda, “nosotros tiramos nuestra casa, quebramos el piso, nos dijeron ‘quiebren todo para que los que llegaran a construir encuentren todo limpio para diciembre de 2014’, seguimos esperando y ahorita que ya va empezar el agua se van a mojar las cosas, el aire nos tira las láminas de las casas provisionales”. EL ORBE/Rodolfo Hernández González