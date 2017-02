Aumenta el Número de Chiapanecos Deportados de los Estados Unidos

Tapachula, Chiapas; 24 de Febrero.- Chiapas se ubicó en el noveno lugar nacional en los Estados con el mayor número de deportados por el Gobierno de los Estados Unidos en los últimos meses, al llegar a 10 mil 271.

Según el delegado estatal del Instituto Nacional de Migración (INM), Jordán de Jesús Alegría Orantes, ya son 219 mil 932 mexicanos deportados.

Entrevistado en el marco de la celebración del Día de la Bandera, realizado en Frontera Talismán, el funcionario indicó que la administración federal destinó a Chiapas 13 millones de pesos para apoyar e incentivar a los repatriados para que puedan reintegrarse a la vida productiva mediante programas y proyectos a través de la Secretaría del Trabajo.

Además, diversas instancias están haciendo un análisis de cada uno de los paisanos que están siendo retornados a sus lugares de origen, en virtud de que muchos de ellos cuentan con mano de obra calificada o están altamente capacitados para desempeñar tareas específicas, como en la industria de la transformación, la construcción, la agricultura o la manufacturera.

La repatriación de los mexicanos está siendo ahora a través del Instituto Nacional de Migración (INM) y no de manera directa en la frontera norte.

Con ello, no sólo se está evitando que los Estados Unidos quiera introducir a México migrantes de otros países, sino también, darle un tratamiento digno a los paisanos, otorgarles una identificación oficial y llevarlos a cualquier lugar de territorio nacional, sea su lugar de origen o alguno diferente.

En los últimos días, han llegado 596 chiapanecos en calidad de deportados por el Gobierno que encabeza el republicano, Donald Trump.

Independientemente de los repatriados, según informó Jordán Alegría a los medios de comunicación, otros 200 mil mexicanos más que se encontraban allá sin documentos decidieron retornar en forma voluntaria.

Sabiendo que podría haber un éxodo forzado de connacionales, indicó que el Gobierno Federal puso en marcha 11 centros de recepción de deportados, a quienes además se les otorga alojamiento en albergues, revisión médica, llamadas telefónicas para ubicación de familiares y apoyo de transporte.

Se Desvanece el Sueño Americano.

El Delegado reconoció que los flujos de centroamericanos indocumentados que ingresan al país por la frontera sur, por lo menos en estos 54 días que van del año, han descendió en un 30 por ciento, con relación al mismo periodo pero del año pasado.

Dentro de los factores que han influenciado, consideró, está el hecho de las reformas migratorias en los Estados Unidos.

Las acciones realizadas en Chiapas el año pasado, para garantizar que los extranjeros que arriban lo hagan dentro de lo que estipula la ley, produjo el aseguramiento de 84 mil extranjeros originarios de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, lo que representa -dijo- el 45 por ciento del total nacional que en global superaron los 170 mil, entre ellos 22 mil menores de edad.

El INM, en cumplimiento de la Ley de Migración, participa en las acciones y operativos conjuntos con otras instituciones federal y estatales, como la Policía Federal, Ejército y Marina-Armada de México, en acciones de seguridad y combate de delitos.

Esto incluye las cabeceras municipales en la Entidad. Por ejemplo, en Tapachula cada día son asegurados en promedio 80 extranjeros que ingresaron de manera ilegal al país y no pudieron acreditar su legar estancia.

La TVR…Bienvenidos Hermanos Guatemaltecos.

En contraparte, se refirió a los mecanismos implementados por el Gobierno Federal para regularizar la entrada de centroamericanos que quieren llegar a Chiapas con fines turísticos, recreativos o comerciales.

Por ejemplo, la Tarjeta de Visitante Regional (TVR), que ha impulsado permanentemente el diputado federal, Enrique Zamora Morlet.

Con ese documento, se registró, únicamente en el 2016, poco más de 2.1 millones de entradas de guatemaltecos hacia Chiapas. Tan sólo en Frontera Talismán, se calcula que diariamente cruzan de manera legal unos 4 mil centroamericanos a territorio nacional, ocasionando una derrama económica considerable y un intercambio comercial regulado.

Por ello están listos para implementar mayor personal en la expedición de TVR para la próxima semana, cuando inicie la edición 2017 de la Feria Mesoamericana.

Aunado a eso, el Gobierno Federal mantiene abierto el Programa Temporal de Regularización Migratoria para todos aquellos extranjeros de diferentes nacionalidades con muchos años viviendo en territorio nacional, incluso que se casaron y tuvieron hijos.

El año pasado fueron beneficiados con ello a 980 y en los dos primeros meses de este año ya van poco más de cien, aunque tienen que cubrir ciertos requisitos.

Ha disminuido casi por completo el flujo migratorio de cubanos y africanos a Chiapas, afirmó.

En el 2015 ingresaron por la Frontera Sur siete mil 200 cubanos y el año pasado alrededor de siete mil, y en lo que va del actual apenas van unos 90 y eso porque se trata de personas que se quedaron en el camino antes de que Estados Unidos decretara el fin del programa “Pies secos, pies mojados”.

Mientras que, en el caso de los africanos y haitianos, el año pasado ingresaron unos 22 mil, a quienes se les otorgaron oficios de salida, pues su finalidad era llegar a los Estados Unidos. Ahora casi ya no arriba ninguno. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello