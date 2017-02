Escuelas y Clínica Permanecen sin Energía Eléctrica en Suchiate

* CFE se Niega a Reponer Transformador Quemado.

Suchiate, Chiapas; 24 de Febrero.- Dos escuelas y la clínica comunitaria de la ranchería “El Gancho”, de este municipio, permanecen sin energía desde hace más de dos semanas, denunciaron habitantes.

El argumento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es que hay muchos usuarios que se niegan a pagar su consumo y mientras no liquiden su adeudo, no se repondrá el equipo quemado.

Las escuelas afectadas son la primaria “Tierra y Libertad” y la secundaria “Salomón González Blanco”, así como la Clínica Comunitaria, por lo que padres de familia exigen a la empresa que les cambie el transformador, pues no tienen ninguna culpa de que haya personas morosas, y les exijan a ellos.

Esa respuesta se las dio una empleada en la agencia comercial de la CFE en la cabecera municipal, dijeron, cuando llevaron un escrito solicitando la reparación del desperfecto, y en caso de que no haya una respuesta favorable, anunciaron que tomarán acciones drásticas.

Tanto usuarios como varios padres de familia reiteraron que no están dispuestos a continuar sin el servicio de energía eléctrica, toda vez que es obligación de CFE cambiar el transformador, en el caso de los que no pagan que proceda legalmente para obligarlos al ponerse al corriente con la liquidación de su consumo. EL ORBE/Rodolfo Hernández González