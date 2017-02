Se Preparan Acciones Para Atender a Deportados

* Destaca AZC, Secretario de la Frontera Sur.

Tapachula, Chiapas; 24 de Febrero.- Ante la oleada masiva de deportaciones de chiapanecos desde Estados Unidos, el Gobierno del Estado, en coordinación con autoridades federales, a través de la Secretaría del Trabajo, se preparan para darles el recibimiento y que no queden desamparados.

En entrevista, el secretario de la Frontera Sur y Enlace para Cooperación Internacional del Gobierno de Chiapas, Adolfo Zamora Cruz, señaló que se espera un retorno masivo pero organizado, a través de las acciones que implemente la Secretaría de Relaciones Exteriores una vez que pisen territorio mexicano.

Tras sostener una reunión de trabajo con la Organización de Periodistas y Trabajadores de la Comunicación, Nueva Era, A. C., el funcionario manifestó que existe un catálogo de beneficios para atender al migrante en retorno.

Es decir, primero deberá ser identificado que es mexicano y chiapaneco, así como si tiene la inquietud de participar en este programa deberá de cumplir algunos requisitos, entre ellos demostrar que tiene el deseo de implementar un negocio o un quehacer y que no tiene dinero.

En este caso, el Gobierno del Estado, a través de un catálogo de servicios, les da un apoyo en especie para que puedan reiniciar su vida económica al retornar y posiblemente traigan algún conocimiento en el área de la construcción, de la agricultura o en otras tecnologías.

El año pasado este programa nacional en el que Chiapas participó por primera vez, tuvo un presupuesto de 300 millones de pesos, a los que a la entidad le correspondieron 13 millones de pesos y se espera que con la deportación masiva sufra incrementos y todo será en especie.

Centroamérica, Mercado Natural Ante Política de Trump.

Zamora Cruz exhortó a quienes exportan a Estados Unidos y con riesgo a que les cierren la frontera por las políticas del presidente Donald Trump, volteen a ver a Centroamérica donde hay 35 millones de habitantes entre los siete países, que son importantes consumidores de productos mexicanos.

Otra opción es el Parque Agroindustrial, “estoy convencido de que tenemos una excelente oportunidad que se nos abre a los chiapanecos, pero nada nos va a caer del cielo, tenemos que buscar y tener el acercamiento con las autoridades para que volteen a ver y sobre todo, que hagan las relaciones y trámites las personas que deseen exportar, ahí es donde nosotros estaremos al pendiente, porque el burocratismo en México es muy grave, es un grave problema de administración”.

Programa Itinerante de Beneficios a Municipios Fronterizos.

En el marco del programa de la Secretaría de Gobernación, denominado Apoyo Itinerante de Beneficio a los Municipios Fronterizos, implementado de manera interinstitucional durante una semana, a Chiapas le corresponden 18, los restantes están en Tabasco, Campeche y Quintana Roo, dijo.

A Suchiate la corresponderá en la última semana de marzo; posteriormente Metapa de Domínguez, Frontera Hidalgo y Unión Juárez; ya le tocó a Benemérito de las Américas. EL ORBE/Rodolfo Hernández González