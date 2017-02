Aumentan Enfermedades Respiratorias en la Región

* Por Cambios Bruscos de Temperatura.

Tuxtla Chico, Chiapas; 26 de Febrero.- Frentes fríos y lluvias atípicas presentados en la región, provocan cambios bruscos en la temperatura y ocasionan la presencia de enfermedades en las vías respiratorias, informó doctor Angelín Cruz Nava, director del Centro de Salud de este lugar.

Los principales casos se han presentado en niños e indicó que no es nada alarmante, todo se debe a los cambios bruscos de temperatura.

Al tiempo de pedir que abriguen a los niños y tengan cuidado con las personas de la tercera edad, pues no es recomendable automedicarse y deben acudir al Centro de Salud que les brinda atención las 24 horas del día.

Cruz Nava recomendó la aplicación de la vacuna de la influenza en niños a partir de los seis meses y en personas adultas mayores de 60 años de edad, para quedar protegidos y no enfermen de sus bronquios.

Destacó que en lo que va del año han aplicado más de 950 dosis e incluso una brigada realiza acciones de prevención, al menos en la cabecera municipal hacen la búsqueda intencionada de personas que no han tenido la vacuna, principalmente el sector vulnerable que son los niños y los adultos mayores. EL ORBE/Rodolfo Hernández González