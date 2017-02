Gasolineras Venden Litros “Incompletos”

* Denuncian Transportistas.

Tapachula, Chiapas; 26 de Febrero.- Porque se apliquen operativos sorpresa a las estaciones de servicio de la región por no vender litros completos, se pronunció la Coordinadora de Organizaciones Transportistas de la Costa, Soconusco y Frontera (COOTAC), que dirige Juan Carlos Domínguez Cancino.

Aunque no dio nombres de las gasolineras, dijo que esta anomalía afecta a los trabajadores del volante o choferes porque deben dejar lleno el tanque todos los días y con los litros incompletos tienen un menor margen de ganancia, porque la bomba marca una cifra pero al tanque le entró una cantidad menor de combustible.

En representación de sus compañeros hizo un llamado a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) para efectuar operativos permanentes en contra de las gasolineras, pero sobre todo que sean sorpresa.

Denunció que la Profeco no está cumpliendo con sus funciones, toda vez que han presentado diversas quejas sobre la venta incompleta de combustible en las gasolineras de la región y no ha hecho un sólo operativo, por lo que hay sospechas de complicidad entre quienes están en esa dependencia y los propietarios de esos negocios.

Están a favor de seguir aguantando que no haya incremento al pasaje, a pesar de los costos económicos que ello representa, pero le apuestan a la gobernabilidad, por lo que piden a la autoridad estatal que sirva de intermediaria para exigir sanción para aquellos gasolineros que sean sorprendidos despachando litros incompletos.

Por Cada Diez Litros, Roban Hasta Litro y Medio.

Porque la Profeco se ponga a trabajar en el tema mediante operativos sorpresa a las gasolineras, se pronunciaron el representante del sitio de Puerto Madero, Humberto Salinas Ruiz y el secretario general del sitio “Luis Donaldo Colosio”, Ángel Cruz Román.

“Hemos acudido a las gasolineras y por cada 10 litros que compramos nos están robando alrededor de un litro y medio”, dijo Cruz Román.

“No solo nos enfrentamos al alto precio de la gasolina, sino que tenemos que soportar el robo descarado en las gasolineras (pero no dieron nombres); necesitamos la intervención de los gobiernos estatal y municipal para exigir a nivel central que esa dependencia ordene vigilar a los gasolineros”, coincidieron. EL ORBE/Rodolfo Hernández González