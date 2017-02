Solicitan Pintar Topes en Carretera a Viva México

* No son tan Visibles.

Tapachula, Chiapas; 25 de Febrero.- “A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) desde hace más de 10 años se le vienen solicitando topes en el cruce carretero de la colonia ‘Viva México’, pues se ha vuelto peligroso y más cuando han ocurrido accidentes a los colonos, luego de la modernización de esta carretera con su distribuidor vial”.

Lo anterior fue expresado por Horacio Juárez Salazar, secretario del MUPI, quien añadió, “seguido se vienen dando atropellamientos con heridos y muertos, los accidentes vehiculares, lo que antes era menor por la parada obligatoria para revisión en la Caseta Aduanal-Migratoria”.

Indicó, “la SCT han mantenido reuniones con Rafael Silva de León y Rafael Guzmán, se toman acuerdos, y ahora que ya se hicieron tres topes a lo largo de la supercarretera, ellos no cumplen con pintarlos con pintura especial reflejante y poner los señalamientos respectivos”.

Señaló, “después que se tomó el citado acuerdo y aunque fue verbal y ya están los topes con el faltante de señalamientos, ahora me envían un escrito en donde me responsabilizan de cualquier accidente que pueda pasar por esos topes. Se contradicen y son unos deshonestos”.

“En forma textual nos dicen que son vibrolíneas las que se autorizaron, siendo que no fue así, y también nos indican que se obligó a las personas encargadas de poner los topes para que los hicieran muy altos pero es una vil mentira porque allí estuvo Rafael Chang, de la SCT, por eso nos inconformamos de lo que están inventando”.

“Es cierto que hace unos días un automóvil se fue a estrellar con otro carro; pero fue por la alta velocidad en que conducían y se debió a la irresponsabilidad de SCT de no pintar los topes, entonces, exigimos hagan los trabajos que faltan, si no, vamos a tomar otras medidas y me deslindo de cualquier cargo que se me quiera imputar”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar