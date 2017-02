Después de los Destrozos y Saqueos Algunos Comercios No Han Abierto

Tapachula, Chiapas; 27 de Febrero.- “Algunos establecimientos del comercio organizado del Centro Histórico, ya no abrieron a raíz del pandillerismo que hizo destrozos y saqueos los días 5 y 6 de enero pasado y en sus puertas hay cartulinas que expresan ‘exigimos seguridad’”, dijo Carlos Murillo López, presidente de la CANACO-SERVYTUR.

Enfatizó, “en esos días, la delincuencia organizada pegó más fuerte en el centro de la ciudad y por todos esos daños se levantó un censo para ver cuáles eran los negocios que habían tenido robos, daños, pérdidas y eso se mandó a la Secretaría de Economía del Estado”.

Abundó, “a los 15 días el gobierno del Estado entregó 700 mil pesos a todos los comerciantes, aunque fue un apoyo simbólico porque no se cubrió el importe de todas las pérdidas, y eso puede ser una de las causas por las que todavía hay negocios cerrados”.

Señaló, “otra causa por la que ya no abrieron esos negocios es que la gente está en sicosis, está asustada, no tiene la seguridad de que eso no se repita, y recordemos que los gasolinazos se van a seguir dando y por eso no estamos seguros ante nuevos saqueos”.

Indicó, “por nuestra Cámara y otros organismos, solicitamos a las autoridades municipal y estatal que viniera la Gendarmería con su servicio de inteligencia y acción operativa y sabemos están llevando a cabo las investigaciones para controlar las bandas delincuenciales.

“La Gendarmería se está yendo en contra de los maras y barrio 18, la delincuencia organizada, y vemos que sí están dando resultado sus trabajos; pero esperamos mucho más para controlar a la delincuencia y devolver la tranquilidad y seguridad a Tapachula”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar