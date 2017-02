Imparable el Contrabando de Maíz Subsidiado

*Territorio Mexicano Hacia Centroamérica

Tapachula, Chiapas; 27 de Febrero.- El contrabando de maíz subsidiado mexicano hacia territorio guatemalteco, no solamente es gigantesco, sino que también su traslado se ha hecho cínico, a plena luz del día y, como ahora se confirmado, con la participación de funcionarios de Gobierno de primer nivel.

Mientras que en territorio mexicano las investigaciones sobre lo que ocurre con la venta de productos de la canasta básica con apoyo gubernamental que está siendo llevado vía contrabando a Guatemala, está empantanada, en aquella nación las cosas sí van en serio.

Por ejemplo, el extitular del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación (Maga) -lo que en México es la Sagarpa- fue capturado por la investigación que realiza el Ministerio Público (MP), al señalar que una empresa vendió maíz de contrabando a ese Gobierno.

Según las pesquisas, la empresa Empacadora El Bodegón aprovechó los problemas con la agricultura de Guatemala para vender maíz de contrabando que fue adquirido por el MAGA y distribuido como parte del plan Pacto Hambre Cero a los afectados por la sequía.

Según la Fiscalía, en el operativo denominado “Caso El Bodegón”, se han realizado hasta el momento 19 cateos en los departamentos de Huehuetenango, Quetzaltenango y en la Ciudad de Guatemala.

La portavoz del MP, Julia Barrera, explicó que la supuesta estructura criminal dedicada al contrabando se vio beneficiada con un contrato por unos mil 300 millones de pesos para la compra de un millón 500 mil de raciones alimenticias.

Cada una de estas comprendían un quintal de maíz y 30 libras de frijol (15 kilos), pero el maíz era de contrabando procedente de México, explicó Barrera.

La estructura criminal estaría conformada por al menos 19 personas, quienes trasportaba maíz, frijol y arroz procedentes de México e ingresados por puntos fronterizos no autorizados en Huehuetenango y San Marcos. La mercancía era enviada a una bodega en la capital y luego servía para ser utilizada en programas sociales de Gobierno.

También han sido capturados Rosa María Hernández Castro, de 31 años de edad, detenida en Mixco; Johnhy Homero López Raymundo, de 38, capturado en Quetzaltenango; al igual que a, Abner León Morales, de 46.

Asimismo, Aroldo Felipe López López, de 52, detenido en Villa Nueva; José Axel Hernández Gómez, de 60 años, en Mixco; y Nery Eberto Dubón Arita, de 67, en Santa Catarina Pinula.

Los detenidos son sindicados de asociación ilícita, contrabando aduanero, defraudación tributaria, incumplimiento de deberes, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, lavado de dinero y otros.

En los antecedentes, la Fiscalía detalló que en octubre del 2014, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) adjudicó a la empresa empacadora El Bodegón, dos millones de quintales de maíz y 600 mil quintales de frijol para distribuirlos a familias que perdieron sus cosechas, debido a la canícula prolongada.

El MAGA erogó 657 millones 240 mil quetzales a la empresa beneficiada, que fue el único proveedor y que brindaría los cupones canjeables del producto. La adjudicación se hizo sin licitar, amparándose bajo el estado de Calamidad Pública decretado por el Gobierno el 25 de agosto de ese año.

Maíz que Llegó de Chiapas…No Apto Para Consumo.

De acuerdo a la fiscal general, Thelma Aldana, la estructura en la se incluye al exsecretario privado de la vicepresidencia, Juan Carlos Monzón, compró maíz y frijol de contrabando y lo distribuyó a familias de escasos recursos sabiendo que los granos estaban en mal estado.

El negocio ilegal dejó una defraudación al fisco de unos 88 millones de Quetzales (237 millones de pesos) y otros 36 millones de Quetzales (97 mdp) de beneficio ilícito a los miembros de la estructura criminal.

Por su parte, el jefe de la fiscalía de Delitos Económicos, Bremer López, destacó que los granos básicos no eran aptos para el consumo humano “el maíz no era apto para el consumo humano y en algunos casos ni para el consumo animal”.

Según las investigaciones, los granos estaba húmedos y tenían gorgojos y aún así fueron repartidos. Ana Elena Guzmán, subsecretaria del MP, añadió que los contrabandistas involucrados le aplicaban un producto al maíz y frijol pero dijo “es doblemente dañino para la salud”.

Diconsa Tapachula…el Silencio de los Inocentes.

Mientras todo eso ocurre en Guatemala, el director general de Diconsa en México, Juan Manuel Valle Pereña, dio a conocer que mediante una auditoría, directivos de esa empresa social detectaron un faltante de mercancía por hasta 15 millones de Pesos y el contrabando de productos provenientes de Guatemala en el almacén rural de Tapachula.

En conferencia de prensa, detalló que algunos de los conceptos son: mercancía de contrabando por 3 millones de pesos; faltantes de mercancía por una cantidad similar; facturas que no se cobraron por un millón de pesos y mercancía devuelta por 3 millones.

Los implicados en este presunto fraude son la jefa del Almacén, Nery Enedith Mérida y Natividad Santis, un líder externo a la empresa; además de los 8 miembros del Consejo, todos ya destituidos del cargo.

Valle Pereña explicó que todos llevaban 12 años en el cargo, por lo que no saben desde cuándo comenzaron con esas acciones ilícitas, pero esperan se aclare con la investigación a partir de la denuncia penal que interpusieron en la PGR.

Según el Director nacional de la empresa, los productos contrabandeados de Guatemala no eran debidamente revisados por las instancias correspondientes como la COFEPRIS. Era un negocio particular en ese almacén.

Fue gracias a las acciones y las denuncias de la administración y las comunidades que se gestionó la auditoría, ya que eran constantes las quejas por contrabando, por los faltantes, por los bloqueos, porque las obligaban a comprar ciertos productos, no se les entregaban lo que pedían y porque les vendían a precios distintos.

De Guatemala contrabandeaban un producto a partir de maíz, un alimento procesado, y tienen documentadas fotografías de maíz de DICONSA en el cruce informal en el río Suchiate. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello