Más de 24 Horas sin luz por Incendio en Poste de CFE

*En “Los Laureles”

Tapachula, Chiapas; 27 de Febrero.- Alarma y crisis nerviosa provocó el incendio de un poste de luz que dejó a más de 100 viviendas sin el servicio por más de 24 horas en el fraccionamiento Los Laureles.

Aproximadamente a las 23 horas del domingo, se dio un repentino apagón en las calles Encinos, Oyameles, Caobas y Cedros entre la Avenidas Las Palmas y Rosas, ocasionando malestar entre los colonos debido a que el calor era sofocante.

Lo que parecía un simple apagón se convirtió en una verdadera alarma, pues a pocos minutos de esto, en uno de los postes ubicado en la calle Encinos y avenidas Las Palmas inició un incendio, provocando entre los vecinos del lugar crisis nerviosas al ver cómo el fuego se propagaba por los cables, cortando éstos y cayendo en la Avenida.

De inmediato buscaron la manera de sofocar el fuego que afortunadamente no se propagó a las demás viviendas, por lo que debieron llamar a los bomberos, quienes confirmaron que el peligro ya había pasado, y verificando que los cables estaban apagados pero totalmente carbonizados.

Pese a las múltiples denuncias de los afectados, los elementos de CFE nunca aparecieron, sino hasta ayer lunes a las 9 horas, donde junto con elementos de la empresa Tecnologías EOS, tomaron evidencias del lugar para conocer los motivos del incendio.

Al respecto, el señor Leonel González, manifestó su inconformidad ante el cambio de medidores, señalando que esto ya se esperaba debido a que la gente encargada de la empresa tecnologías EOS, ha estado realizando su trabajo de manera irresponsable, pues se les ha visto ingiriendo bebidas alcohólicas exactamente en el sitio donde se dio el percance, ya que es un depósito de cervezas, por lo que responsabilizaron a dicha empresa de los hechos ocurridos.

Por su parte, ingenieros de CFE, señalaron a las 23:28 del domingo recibieron el reporte K1303037068 pero debido a que no cuentan con personal de guardia, no se pudo atender la emergencia sino hasta las 9:00 horas de este lunes, y dijeron que el incendio se dio en un transformador trifásico afectando a varias familias, incluyendo los servicios 110 y 220, agregando que probablemente el incendio se había originado debido a que los cables recientemente cambiados entran directamente del poste al medidor y seguramente no estaban aislados.

Al ser interrogado, Daniel Ricardez Córdoba, de la empresa Tecnologías EOS, negó las acusaciones de los vecinos, pues dijo que a los trabajadores de la empresa se les aplica exámenes diariamente como el Alcoholímetro, además de ser personal preparado en el ramo, por lo que aseguró ser falsas las acusaciones, señalando que el motivo del incidente se debió a que podaron el árbol localizado justamente abajo de los cables quemados y probablemente el podador había quitado el aislamiento de los cables y con el sobrecalentamiento de los cables en horas pico propició el incendio. EL ORBE/Martha Guillén