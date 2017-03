En Expedición de Constancias en Antecedentes No Penales

*Destraban Burocratismos

Tapachula, Chiapas; 6 de Marzo.- “A más de 15 días de iniciar trabajos con el Módulo de Expedición de Constancias de No Antecedentes Penales y Aclaración de Homonimias, tenemos resultados positivos al atender las necesidades de Tapachula, de los diferentes municipios de la región y es que a diario se entregan de 50 a 60 fichas”, dijo Ana Keyla Álvarez Arzate, delegada administrativa del Poder Judicial de la Zona 02.

Precisó, “este Módulo en la planta baja del edificio del Tribunal, se creó por instrucciones del magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Rutilio Escandón Cadenas y con esto se satisface la demanda de la población que antes tenía que gastar en traslado para obtener esos documentos que únicamente se estaban expidiendo en Tuxtla Gutiérrez.

“En este Módulo igual se han ido resolviendo problemas de homonimia, y la gente ya no tiene que gastar en viajar a la capital del Estado, donde a veces tenía que quedarse un día, ahora aquí se hace el trámite, sólo que el proceso es en promedio de 10 días, pues enviamos el Registro a Tuxtla y esperamos a que venga la solución”, señaló.

Abundó, “a los extranjeros se les está atendiendo con la expedición de su constancia de No antecedentes penales. Y por estos documentos antes los pagos se hacían en el banco, generando una serie de vueltas a la gente y regresaban a hacer fila al área de Consignaciones, del Fondo Auxiliar del Tribunal, para canjear ese comprobante de pago”.

Remarcó, “ahora, con este Módulo que funciona de 8 a 16 horas de lunes a viernes, aquí mismo se les hace el cobro en efectivo de su trámite y nosotros nos encargamos de hacer toda esa serie de vueltas ante el Banco, así la ciudadanía ya no tienen que esperar horas y gastar en hacer todos esos movimientos.

“La problemática se generó porque la Secretaría de Hacienda era la única facultada para proporcionar los formatos de expedición de esas constancias; pero a raíz del recorte presupuestal, pidió a todas las dependencias que ellos elaboren su propia formatería y por eso el Poder Judicial ahora suministra sus formatos”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar