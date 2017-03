Taxistas Exigen Auditar Gasolineras

*Por Expedir Litros Incompletos.

Tapachula, Chiapas; 7 de Marzo.- “Nos inconformamos porque los expendios del combustible no están dando el litro completo y por eso exigimos a las autoridades competentes que hagan verificaciones o auditorias permanentes a todas las gasolineras, así como a la PROFECO que hagan bien su trabajo”.

Lo anterior fue afirmado por representantes de la Coordinación de Sitios de Taxis de Tapachula, quienes añadieron, “igual estamos inconformes por el alza excesiva del precio de la gasolina, aunado al problema de que las gasolineras cometen robo al despachar litros incompletos”.

Ángel Cruz Román, secretario general del Sitio de Taxis “Luis Donaldo Colosio”, precisó, “por esa difícil situación en nuestro trabajo, antes de tomar otras acciones de protesta con oficios que presentamos, pedimos intervengan la PROFECO, Ayuntamiento y demás autoridades competentes.

“Nosotros hacemos un esfuerzo soportando el alza de la gasolina; pero también pedimos que las autoridades estrechen su vigilancia en las gasolineras, y claro, la PROFECO que haga su trabajo porque no le vemos accionar, aún cuando anuncian realizar operativos”.

Explicó, “en promedio de compra de 10 litros de gasolina, en las gasolineras nos quitan casi 3 litros, nos damos cuenta de que no nos están surtiendo completo el litraje de gasolina, es mucho porque antes llenábamos el tanque con 400 pesos y hoy con más de 500 pesos.

“Como trabajadores somos los grandes afectados porque de lo que ganamos como choferes tenemos que pagar el llenado el combustible, se reduce nuestro ingreso, y más todavía con el robo que las gasolineras nos hacen, pues al dueño del taxi se le entrega la cuenta completa. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar