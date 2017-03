A la Baja Producción de Café en el Soconusco

Tapachula, Chiapas; 10 de Marzo.- “Los cafetales de la región como lo cultivos del campo en general del Soconusco, no podrían dar mano de obra en caso de una repatriación masiva de los Estados Unidos, porque la producción de café y demás cultivos se han mantenido a la baja”.

Lo anterior fue expresado por Ismael Gómez Coronel, presidente de la Cooperativa Unidos para Estar Bien, quien indicó, “en el caso del café somos monoproductores, con una producción al año, contrario a la zona norte en donde hay cosechas de producción de 2 a 3 al año de diversos productos”.

Añadió, “esa situación ayuda a absorber la mano de obra en aquella zona y aquí nosotros no podemos, nos deja en un estado de indefensión y se vuelve una cuestión muy complicada para el sector cafetalero y campesino en general.

“Además, dijo, están otros factores como las repercusiones del gasolinazo y el cambio climático que han venido afectando al sector agrícola de la región, por lo que vemos necesaria la creación del órgano rector de la cafeticultura e incrementar el presupuesto destinado al café”.

Recordó, “en diversas reuniones se ha realizado el planteamiento de 3 a 5 mil millones de pesos para rescatar la cafeticultura, sin embargo, el presupuesto ha quedado en 2 mil 200 millones de pesos, lo que nos ayuda a solventar, aun cuando los parámetros de la renovación de cafetales siguen operando, creemos que debería ser más agresivo”.

Abundó, “debido a lo limitado del recurso no se puede avanzar a como lo requiere el sector campesino, por eso es que debemos organizarnos y exigir al Gobierno hacer los planteamientos para que realmente exista el presupuesto suficiente y levantar la cuestión de la cafeticultura”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar