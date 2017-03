Destacada Participación de Ajedrecistas Chiapanecos

* En Torneo Regional Sureste.

Tapachula, Chiapas; 10 de Marzo.- En su primer día de actividades en el Torneo Regional Sureste de la Olimpiada Nacional 2017, en Villahermosa, Tabasco, la Selección Chiapas tuvo destacada participación, informó el presidente de la Asociación de Ajedrez del Estado de Chiapas, Enrique Velázquez González.

Estas actividades del deporte ciencia son clasificatorias para el nacional que se efectuará en Guadalajara, Jalisco, en fecha por definir.

Viajaron en la Sub 16 femenil Adriana Martínez Espinosa, de Huehuetán, y Dayanna de León Aguilar, de Tapachula. En Sub 16 varonil, Omar Alejandro Reyes Cruz, de Huehuetán, y Francisco Solórzano Abadía, de Las Margaritas.

En la Sub 14 femenil participaron las huehuetecas Guadalupe Kay Juan Jiménez e Itzel Monserrat Reyes Cruz, mientras que en la Sub 14 varonil los seleccionados son Alex Daniel Luna Hernández de Las Margaritas, y Luis Brizzio Franco Cruz, de Huehuetán.

Velázquez González indicó que los chiapanecos tienen como contendientes a las selecciones de Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. EL ORBE/Rodolfo Hernández González