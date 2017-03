No se ven Resultados con la Alerta de Género

* Lamenta Elsa Simón Ortega.

Tapachula, Chiapas; 10 de Marzo.- Desde el año pasado que se dio la alerta de género en la entidad no ha tenido avances significativos, no ha habido un pronunciamiento de las autoridades para saber con qué se va a trabajar a pesar que se requiere de mucha prevención, de mucha atención y de que le inviertan recursos económicos, afirmó la representante legal de la Asociación Civil Por la Superación de la Mujer, Elsa Simón Ortega.

Entrevistada en el marco de la celebración del vigésimo aniversario de la fundación de ese Organismo No Gubernamental, destacó que aún siguen presentándose casos de violencia intrafamiliar.

Explicó que ante la problemática que representan los casos de violencia hacia la mujer, desde hace 5 años quienes se dedican a la defensa de ese grupo vulnerable, crearon la Mesa Interinstitucional de Alerta de Género, con el objetivo de analizar los rezagos, avances, qué instituciones de Gobierno no están trabajando acorde a las necesidades de ese flagelo y se les exhorta a redoblar esfuerzos.

En muchas de las dependencias el argumento esgrimido es mucha carga de trabajo y no hay dinero, que por eso no brindan la protección y acciones preventivas a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar.

Simón Ortega indicó que en esta región en promedio se presentan diariamente entre 10 a 15 mujeres a denunciar casos de violencia, por lo que les brindan las medidas de protección, pero las dos patrullas rosas son insuficientes, en este municipio se necesitan más, el problema es que las autoridades argumentan que no hay recurso económico para adquirirlas.

Las mujeres que llegan en busca de ayuda a los Organismos No Gubernamentales no fueron atendidas en ninguna de las instituciones de Gobierno encargadas de esas acciones.

Tapachula está incluida en la alerta de género, es alta la población que requiere de atención preventiva y seguimiento de casos, sobre todo porque hay que tomar en cuenta que en esta región se atienden a las mujeres migrantes.

De la población que Por la Superación de la Mujer atiende anualmente, el 70% son migrantes y el 30% mexicanas. Estas últimas cuentan con familia que les brindan cobijo, mientras que la migrante no tiene ningún tipo de apoyo y son las que entran a los refugios.

Hizo un reconocimiento a los medios de comunicación porque gracias a la difusión de las actividades permiten que muchas más mujeres se enteren de la Asociación Civil que representa, pero sobre todo que luchen por sus derechos. EL ORBE/Rodolfo Hernández González