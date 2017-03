Construyen Dren Pluvial Para Disminuir Encharcamientos

* En Cacahoatán.

Cacahoatán, Chiapas.- La construcción del dren pluvial en la 3ª Avenida Sur, entre la 10ª y 14ª Calle Oriente, en el Barrio Álvaro Obregón, era una añeja demanda, toda vez que la fuerza de la corriente del agua ha provocado accidentes en temporada de lluvias.

Al dar el banderazo de la obra, el alcalde Carlos Enrique Álvarez Morales, que estuvo acompañado de su cuerpo edilicio, explicó que en ese sector durante la temporada de lluvias la 3ª Avenida Sur prácticamente se convierte en un río y ya ha provocado accidentes de graves consecuencias.

El agua pluvial que se junta en ese sector y que finalmente cae al arroyo de aguas negras que pasa en ese sector, agarra tanta fuerza que la población desde hace muchos años había venido solicitado la construcción de un dren pluvial.

Las viviendas que quedan a ambos lados del arroyo, así como un jardín de niños durante años han sido afectados por la contaminación del río de aguas negras en su salud, toda vez que el estancamiento de esa agua sucia provoca enfermedades como dengue, chikungunya y zika.

“Con toda esta inversión que vamos hacer aquí, que son más de dos millones de pesos, se verán beneficiados los vecinos y quienes habitan en los alrededores, toda vez que se trataba de una obra que habían gestionado desde hace 18 años, pero afortunadamente el día de hoy se les viene a dar ya una solución y juntos vamos a construir este sector donde se encuentran las aguas negras y las pluviales”, señaló.

El alcalde Álvarez Morales manifestó que “es una obra que no va a lucir, pero eso no nos interesa, lo que nos importa es el beneficio que le va a traer a la población y en el caso de los niños que acuden todos los días al jardín de niños”.

Recordó que hace tiempo en ese sector ha habido percances y con esta obra se evitarán estos imponderables, “es un compromiso con nuestro pueblo, con nuestra gente, para eso estamos, para servirles, seguiremos caminan do con más acciones que tenemos para este 2017”.

POBLADORES AGRADECEN LA OBRA

Habitantes del Barrio Álvaro Obregón le agradecieron al alcalde Carlos Enrique Álvarez Morales por darles respuesta a esta añeja demanda y reconocieron su invaluable don de servicio a sus conciudadanos. EL ORBE/Rodolfo Hernández González