El Cultivo del Rambután No es Tomado en Cuenta para Apoyos de SAGARPA: López

Tapachula, Chiapas; 13 de Marzo.- “El cultivo del rambután no es tomado en cuenta por la SAGARPA, se carece de algún beneficio por no encontrarse dentro de los productos prioritarios y esto viene generando inconformidades entre los que estamos en esta rama de la producción”, dijo Alfredo López García.

El declarante, Presidente de la Asociación Agrícola de Productores de Rambután del Soconusco, añadió, “otros cultivos con menos beneficio social sí tienen apoyos del Gobierno, mientras, seguimos relegados y con los recortes presupuestales anunciados todo se vuelve más difícil”.

Indicó, “nuestro producto tiene años de trabajarse en la región y consideramos que la SAGARPA ya debe reconocernos para ser sujetos de los beneficios que les brindan a los demás productores, pues generamos jornales, divisas, fortalecemos la economía de la región y de Chiapas”.

Dijo, “se necesitan fortalecer mercados para colocar un producto que va en aumento. Este año se estima cosechar más de 25 mil toneladas de la fruta, aunque no hay control de entrada por la frontera de Guatemala, por lo que productores y autoridades buscaremos mecanismos que doten de mejor vigilancia a la producción de rambután chiapaneco”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar