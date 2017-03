Grupo de Personas Politizan Construcción de Pozo a Beneficiar la 1a. Sección de Medio Monte

Tuxtla Chico, Chiapas; 13 de Marzo.- “Un grupo de personas encabezadas por Marvin Hernández Mejía, Agente Municipal y Adrián Pérez Godínez, Juez Rural, sin fundamento legal alguno, causan daños al bloquear trabajos de pozo profundo para suministro de agua potable en la comunidad 1a. Sección de Medio Monte y como se corre el riesgo de perderse la inversión, vamos a luchar intenso porque el beneficio es para la población en general”.

Lo anterior fue expresado en recorrido por la obra con Esther Refugio Velasco López y María de Jesús Mota Escobar, del Comité del Agua Potable de la Primera Sección de Medio Monte, A. C., quienes añadieron, “el proyecto se gestionó desde el 2012 a las instancias del Gobierno Federal y Estatal para la 1a. y 2a. Sección de Medio Monte”.

Velasco López, afirmó, “ya en el 2015 se nos notificó vía CONAGUA, la aprobación de la obra en 2 etapas e inició el levantamiento del proyecto original de ambas localidades, por la Secretaría de Infraestructura del Estado y en la 1a. etapa para la comunidad de la 1a. Sección pidieron tener un terreno de 20 por 20 metros para el pozo”.

Añadió, “buscamos la ubicación que pidieron los ingenieros y se presentó a la empresa proyectistas 3 opciones y dijeron el más idóneo por el alto nivel era el que estaba sobre la línea de la 2a. Sección de Izapa, fue el terreno de Otilio López y con costo de 100 mil pesos que será pagado por los beneficiarios y aclaramos, no fue regalado”.

Mota Escobar, subrayó, “una vez aprobado el proyecto de ambas localidades, se presentó personal de Contraloría del Estado, constructora Nakum, S.A. de C.V. y otros ingenieros de obras, se platicó y dijeron que la construcción se haría en 2 etapas, iniciando con la 1a. Sección y fueron testigos Alfredo Lugardo, subsecretario de Gobierno Estatal y Yasmín Gálvez, del Ayuntamiento.

“Ese grupo de personas negativas politizan los trabajos en la 1a. Sección de Medio Monte y es con el fin de que no se termine la obra del Gobierno Federal y Estatal, que lograron unir esfuerzos económicos para cubrir las necesidades del pueblo y que por los pozos artesianos secos y otros contaminados, ocasionaban infecciones intestinales”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar