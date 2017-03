Desacuerdos de Directiva del Plantel y Comité Padres, Afecta Alumnado de Preparatoria No. 1

Tapachula, Chis., 15 de marzo.- “Por el mal manejo de cuotas y la reducción de las mismas en el presente ciclo, ha causado problemas al interior de la Preparatoria No. 1 y las diversas carencias afectan la enseñanza del alumnado, de nuestros hijos”, expresaron padres de familia entre ellos José Luis Rabanales.

Indicó, “el malestar ya está entre el estudiantado de los dos turnos y así lo han manifestado los líderes de la sociedad de alumnos de los 2 turnos, precisando que el desacuerdo que existe es entre el comité de padres y los directivos del plantel, mientras sufren por la falta de pago del internet, sección de biblioteca, administrativa, impresiones y otros.”

Señaló, “esto deriva a que el actual comité de padres, hizo reducción en el pago de cuotas de inscripción a 650 pesos y con eso no alcanza para cubrir todas las necesidades, y al quedar pendientes algunas de ellas se afecta a la población estudiantil, principalmente en su enseñanza-aprendizaje.”

Expresó, “al no funcionar bien la directiva de la institución y los del comité de padres, han venido todos estos problemas para la escuela y preparatorianos, aunque ellos argumentan que trabajan para encontrar solución a la situación vemos que pasa el tiempo y todo sigue empeorando.”

“Son unos 21 salones que necesitan mantenimiento, insumos, servicios varios, los que al descontinuarse dañan a todos; pero principalmente al alumnado que está terminando la preparatoria y lo grave viene después al tratar de ingresar a la universidad, por eso es importante que las partes señaladas se pongan de acuerdo y den pronta solución”, finalizó. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar