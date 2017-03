Silva Dichi, Niña Diputada Rindió Informe de Actividades

*Del 10º Parlamento Infantil.

Tapachula, Chis., 15 de marzo.- En el acto de Rendición de Cuentas por la participación en el 10º Parlamento de las Niñas y Niños de México 2017, Dariana Sofía Silva Dichi, legisladora propietaria infantil del XII Distrito Electoral Federal del Instituto Nacional Electoral (INE), expresó “agradezco la oportunidad de darles a conocer la experiencia vivida en el Parlamento.”

Puntualizó, “como legisladora infantil tuve la dicha de compartir con niñas y niños de municipios a nivel nacional, de saludar al Presidente Enrique Peña Nieto, a su esposa Angélica Rivera de Peña, en la residencia de Los Pinos, a Aurelio Nuño Mayer, Secretario de Educación y recorrimos las instalaciones de la SEP.”

En la sala de la Junta Distrital XII del INE y ante su Vocal Ejecutivo, Heberto Ochoa Méndez, Otilio Cruz Jiménez, coordinador regional de la CONAFE, Alfredo Ruiz Villalobos, coordinador regional de Secundarias Estatales, Colegio “Benemérito de las Américas”, “Escuela México” y diversas autoridades, dio gracias por su presencia y atención en dicho evento.

Remarcó, “durante mis actividades del 11 al 18 de febrero pasado, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México, junto con 300 legisladores infantiles, nos tomamos la foto oficial con el presidente de la Cámara, Javier Bolaños Aguilar, Senadores, personal de la SEP y la Comisión de los Derechos Humanos y se procedió a integrar la Mesa Directiva.”

Asimismo indicó, “por primera vez el Parlamento fue formado por niñas, siendo una de ellas de Chiapas, se integraron las 15 comisiones, quedando mi participación en la 13ª Comisión “Esteban Vaca Calderón”, dentro de la cual propusimos temas de Educación, Discriminación, Derecho de las Niñas, Niños y la Niñez de México.”

Señaló, “al volver a visitar el Palacio Legislativo y terminar la segunda reunión de actividades saludamos a los diputados federales, Enrique Zamora Morlet y Samuel Chacón Morales y al siguiente día estuvimos con el Presidente Peña Nieto y su esposa, de ahí acudimos al Acuario INBURSA.”

Indicó, “en la reunión donde se expusieron los acuerdos establecidos por cada una de las Comisiones, en el caso particular de mi Comisión se acordó hacer campañas contra la discriminación, aprender a respetar el derecho a no ser discriminado. Colocar más escuelas en zona rurales y otorgar becas a alumnos con excelencia académica.”

Silva Dichi remarcó, “el compromiso de mi Comisión fue hacer campañas para que las niñas y niños no trabajen y asistan a la escuela. Al concluir esta actividad, la ceremonia de clausura estuvo a cargo del Presidente de la Cámara Bolaños Aguilar.”

Dijo, “a nuestro regreso en Tuxtla Gutiérrez, nos recibió personal del INE, familiares y ante el Secretario de Educación Estatal, Roberto Domínguez Castellanos, cada uno de los diferentes Distritos expuso sus experiencias. Después, el 6 de marzo convivimos con el gobernador Manuel Velasco Coello quien nos felicitó por participar en el 10º Parlamento.

Asimismo el gobernador Velasco nos hizo la invitación para continuar preparándonos académicamente y hacer cumplir nuestras metas, derivadas de este Parlamento. Hay muchas otras experiencias que marcan mi memoria por todo lo aprendido, convivido y expresado en ese evento parlamentario infantil”, indicó.

Recordó, “en el inicio de la jornada en la capital del Estado, conocimos el Módulo del INE y nos recibieron funcionarios de Educación y Secretaría de Gobierno Estatal, conocimos el proceso para obtener credencial de elector, las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia y nos recibió su presidente, Rutilio Escandón Cadenas, con quien convivimos.” EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar