Locatarios Solicitan Remodelación del Mercado “Soconusco”

* Instalaciones Sufren Grave Deterioro.

Tapachula, Chiapas; 17 de Marzo.- “Tenemos varios problemas que se hacen añejos en nuestro mercado ‘Soconusco’ y mientras aumentan los riesgos de una desgracia de incendio por la vieja red eléctrica, hay insalubridad por la suciedad y drenajes que se tapan, rebalsan, en el techo se filtra el agua de lluvia, por lo corroído falta que se desplome con un fuerte sismo y sigue incontrolable la inseguridad”.

Lo anterior fue afirmado por Fernando Yax, locatario, quién remarcó, “la inseguridad está incontrolable en el interior y entorno del mercado, se han dado muchos robos, asaltos al público y al bajar la clientela, muchos se han ido y otros cerraron su local para ir a vender en el pasillo exterior de la 14a. Oriente, porque la poca gente ya no entra al mercado.

“Las autoridades parece ser que se olvidaron de este mercado porque la suciedad crece al no contar con barrenderos, inspectores y la administradora del mercado se ausentó desde hace 2 semanas, los policías que mandan sólo están una semana, luego los quitan y nos vuelven a dejar abandonados, sin vigilancia y los rateros haciendo de las suyas”, afirmó.

“Buscamos apoyo en la Secretaría de Servicios Públicos, Dirección de Mercados, Secretaría de Seguridad Pública Municipal, les hablamos y mandamos escritos pero no hay respuesta a los problemas planteados, por eso, cansados de que nos ignoren, pedimos el apoyo del presidente Neftalí Del Toro, si no, tendremos que ir con el Ejecutivo Estatal o el nacional para encontrar solución a nuestras demandas”.

Indicó, “por eso digo y lo repiten locatarios: pedimos remodelación no mercado nuevo, no pedimos pavimentación y la mandaron hacer en la 14a. Oriente. Aunque esa obra es buena, lo principal habría sido rehabilitar nuestro mercado, pues de ahí sobrevivimos, el darnos seguridad, se lo agradeceríamos toda la vida a las autoridades”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar