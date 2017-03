Lanzan Advertencia a Delincuentes en la colonia “Francisco Villa”

Tapachula, Chiapas; 19 de Marzo.- Ante la ineficiencia de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Israel Méndez Hernández, habitantes de la colonia Francisco Villa determinaron organizarse contra la delincuencia.

De acuerdo con un grupo de personas, en esa comunidad no hay líderes, todos se han conjuntado con la finalidad de no continuar siendo rehenes de la delincuencia.

Han colocado carteles de advertencia tanto en fachadas de las viviendas como en las principales calles y avenidas de esa demarcación, toda vez que la ola delictiva se ha incrementado.

“Vecinos vigilantes, ¡alto!, no te arriesgues, te estamos vigilando, si te agarramos atente a las consecuencias”, “Zona protegida por los vecinos vigilantes contra la delincuencia, ¡cuidado, te estamos observando!”, se puede leer en los diversos carteles.

Según se informó, ante la ola de robos determinaron organizarse, toda vez que ya no están dispuestos a permitir que su patrimonio sea sustraído de sus hogares por los bandidos y aunque están conscientes que violencia genera violencia, aseguran que las autoridades no les están dejando otra opción que actuar.

Cuando han requerido de apoyo policiaco, afirman, tardan en llegar o simplemente no llega la patrulla, además el número de emergencias sólo cambió de 066 a 911, porque sigue el mismo tortuguismo y muchas preguntas, a pesar de que se trata de una emergencia.

Varias personas coincidieron que en caso de agarrar a un delincuente le van a dar su merecido, para lo cual durante las noches se mantienen en estado de alerta y reiteraron su llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto. EL ORBE/Rodolfo Hernández González