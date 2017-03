Policías Locales Deben Coordinarse en Operativos con la Gendarmería

*Manifiesta Jorge Gutiérrez Franco del COCOPARCI.

Tapachula, Chiapas; 20 de Marzo.- “Con los trabajos de investigación y operativos de la Policía Federal del sector Gendarmería y las demás cuerpos policiacos, empezamos a ver que los ilícitos aunque se siguen dando, ya no van en aumento; pero se necesita mayor coordinación entre corporaciones”, dijo Jorge Gutiérrez Franco.

El declarante, presidente del Comité de Consulta y Participación Ciudadana (COCOPARCI) en materia de seguridad pública, reiteró, “en principio debe haber una verdadera coordinación entre los 3 niveles de Gobierno para ejercer un mejor control de la delincuencia, porque de antemano sabemos que no se puede erradicar”.

Precisó, “bien coordinados y con una eficaz planeación, pueden controlarse muchas de las situaciones delictivas que ocurren la ciudad y medio rural de Tapachula y la región, por eso siempre he dicho que la inseguridad es un problema estructural que compete a todos, no sólo a las autoridades, sino también a la sociedad”.

Señaló, “creo que ha faltado ese intercambio de la acción policiaca con la sociedad, y ahora, con los trabajos de la Gendarmería que se acercan a escuelas y sectores de la población, empiezan a verse los resultados; pero falta mucho, así que entre más intercambio haya de autoridad policiaca y sociedad, mayor será el control delincuencial”.

Recordó, “hace años con el aumento de la inseguridad por la proliferación de bandas de Maras Salvatruchas (MS-13) y barrio 18 (B-18), se tuvo que trabajar intensamente sociedad y Gobierno; pero tuvimos que ir hablar al Senado de la República para que vinieran fuerzas especiales y aunque no se erradicó, sí se ejerció control”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar