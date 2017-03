Reactivan Economía Comercios del Centro

*Con Créditos del Gobierno Estatal.

Tapachula, Chiapas; 20 de Marzo.- “Con el fin de reactivar la economía y para subsanar las afectaciones a los comerciantes y empresarios del centro que se tuvieron durante los días 15 y 16 de septiembre pasado, a finales de este mes estamos por recibir la segunda dotación de créditos”, expresó César García.

El entrevistado, Presidente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios del Centro denominada PROCENTRO, afirmó, “agradecemos al gobernador Manuel Velasco la entrega de hace 20 días de unos créditos que nos autorizó, y a Ovidio Cortazar, secretario de Economía, por su acción para aterrizar esos créditos”.

Puntualizó, “esos apoyos, de los que ya iniciaron las entregas por grupos, se nos ofreció a los afectados del centro por obras y actos en los que nuestros negocios permanecieron cerrados y tuvimos pérdidas considerables, de ahí que nuestra gestión conforme a la política del Ejecutivo Estatal se escuchó, atendió y se cumple.

“Faltan unas remesas de créditos por 30 mil pesos para entregar a cada uno de nuestros asociados, pues la primer entrega fue el 23 de febrero pasado y la segunda quedaron en regresar en 25 días hábiles para hacer efectivo otros créditos para los demás compañeros, hasta completar los cien beneficiarios”, dijo.

Enfatizó, “siempre hablamos de créditos, nada a fondo perdido, para las afectaciones del comercio del centro y es lo que esperando la segunda remesa”.

Remarcó, “esto es de gran beneficio y la reactivación económica de Tapachula se tiene que dar, si no es con estos créditos del Gobierno no se reactiva. No son créditos de lo que realmente necesitamos; pero sí cubren alguna necesidad con lo cual vamos solventar.

“Nos vamos a inventariar, seguiremos haciendo publicidad comercial entre la población y Gobierno de Guatemala para que sigan viniendo hacernos compras, con la gran ventaja de su paridad Quetzal-Peso Mexicano que los beneficia a ellos, como en los últimos días, que tuvimos mayor afluencia de familias guatemaltecas”. EL ORBE/Alberto de la Cruz Aguilar