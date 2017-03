Habitantes Protestan por Explotación Minera en Escuintla y Acacoyagua

Tapachula, Chiapas; 21 de Marzo.- Habitantes de la zona alta de los municipios de Escuintla y Acacoyagua lamentaron que las autoridades permiten la continuación de los trabajos de las empresas mineras a pesar de saber que provocan contaminación ambiental.

Otra de las problemáticas es que, afirmaron, se han incrementado los casos de cáncer, principalmente entre los niños y que eso no es reconocido por las autoridades del Sector Salud, pero la realidad la viven quienes habitan en esas comunidades.

El ejidatario Roberto Gómez Pérez señaló que es crítica la situación que viven los habitantes de la región Sierra, donde se encuentran las minas, toda vez que padecen enfermedades que antes no habían hasta que llegaron las minas.

Se han presentado enfermedades en la piel, porque utilizan el agua de los ríos para bañarse, lavar la ropa, además en algunas partes donde tienen sus vacas muchas se han muerto o han abortado.

La empresa minera para mantener coaccionados a muchos pobladores, a los que utilizan para que hablen bien de la industria minera, les proporcionan despensas, pero la realidad es que se está viviendo mucha contaminación y las autoridades encargadas de la protección del medio ambiente aseguran que no pasa nada. EL ORBE/Rodolfo Hernández González