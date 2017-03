En Marcha Tercera Etapa de Abasto de Medicamentos: SS

Tapachula, Chiapas, 22 de marzo.- “En un periodo de quince días se busca llegar del 60 al 85 por ciento de abasto de medicamentos en los hospitales del estado y mantenerlo así en lo que resta del año”, afirmó el secretario de Salud, Francisco Ortega Farrera.

Entrevistado en esta ciudad al acudir a la 1ª reunión de la Red Chiapaneca de Municipios por la Salud, destacó que ayer llegó al hospital de esta ciudad la ropería y el camión con materiales de curación e indicó que al menos en materia de salud en la entidad se invierten anualmente nueve mil millones de pesos.

Con relación a las protestas de los trabajadores por las deudas, como viáticos y gastos de camino, entre otros, dijo que se instaló una mesa de diálogo donde se ha dado cumplimiento a las responsabilidades laborales, erradicación de enfermedades hospitalarias, no despidos injustificados de los trabajadores, aunque sí han rescindido a aquellos que han faltado a las condiciones de trabajo.

Se le insistió sobre las deudas a los trabajadores, los reclamos de falta de pago de viáticos, de sueldos y qué ha pasado con ese recurso que está etiquetado y que no ha sido liberado en los tiempos establecidos o si es que la federación no les ha enviado el presupuesto, el funcionario manifestó que los bonos federales sí han sido otorgados con toda oportunidad.

Reconoció que en el caso de los bonos estatales hay un problema de liquidez, es donde ha habido retrasos, pero los han ido liberando y prueba de ello es que hoy tienen una relación armoniosa con el sindicato. EL ORBE/Rodolfo Hernández González